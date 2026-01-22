Ausblick für den europäischen Immobilienmarkt: Höhere Renditen, Erholung des Transaktionsvolumens

Wir gehen davon aus, dass sich die Gesamtrenditen in Europa 2026 weiter verbessern werden und das Transaktionsvolumen um 150 Milliarden Euro steigen könnte. Vor diesem Hintergrund ergeben sich zahlreiche Investitionsmöglichkeiten.
Die Renditen für europäische Immobilien sind gestiegen und werden sich 2026 weiter verbessern. Das Mietwachstum hat sich trotz größerer Unsicherheit als widerstandsfähig erwiesen, unterstützt durch ein geringes Angebot. Die Verschuldung wirkt wertsteigernd, da sich die Zinssätze auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren. Die Liquidität ist zwar weiterhin gering, aber aufgrund der verbesserten Anlegerstimmung erwarten wir für 2026 eine Belebung.
Trotz der hohen Ungewissheiten, die sich auf die Mietermärkte in ganz Europa auswirken, hat sich das Mietwachstum gut gehalten, insbesondere bei den besten Objekten in Top-Lagen. Die Wohnungsmieten dürften im Einklang mit den Einkommen in ganz Europa steigen, während die Logistikbranche einen selektiveren Charakter bekommt. Für Büro- und Einzelhandelsimmobilien verbessern sich die Aussichten für das Mietwachstum aufgrund der höheren Erschwinglichkeit, des geringen Angebots und sinkender Leerstände.
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