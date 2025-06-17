Dazu gehört auch Oliver Goblirsch. Der Immobilienexperte kennt den Markt und ist davon überzeugt, dass das Potenzial für Anleger nach wie vor hoch ist. In unserem Interview erklärt er die Hintergründe, macht Appetit auf einen spannenden Markt, dessen aufstrebende Entwicklung in einer satten Welt wie der unseren mehr als aufregend ist und mahnt gleichzeitig eine kluge Herangehensweise an. Fundiertes Wissen ist aus seiner Sicht unerlässlich. Auch wenn Dubai den Anschein einer Goldgräberstadt hat – der Markt hat seine Gesetze und die sollte man kennen.