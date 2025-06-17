Dubais Wachstum steigt seit der Pandemie stetig an, für 2025 wird laut Statista ein Anstieg auf vier Prozent prognostiziert. Das arabische Land setzt bewusst auf den Nicht-Öl-Sektor und ist damit erfolgreich. In der Krypto-Szene ist Dubai eine feste Größe, die Künstliche Intelligenz ist ein weiteres Zukunftsfeld. Damit einhergehend wächst auch der Immobiliensektor, denn der fruchtbare Boden, den die Regierung für die Wirtschaft bereitet, zieht Menschen an, die diese Entwicklung mitgestalten und davon profitieren möchten.
Dazu gehört auch Oliver Goblirsch. Der Immobilienexperte kennt den Markt und ist davon überzeugt, dass das Potenzial für Anleger nach wie vor hoch ist. In unserem Interview erklärt er die Hintergründe, macht Appetit auf einen spannenden Markt, dessen aufstrebende Entwicklung in einer satten Welt wie der unseren mehr als aufregend ist und mahnt gleichzeitig eine kluge Herangehensweise an. Fundiertes Wissen ist aus seiner Sicht unerlässlich. Auch wenn Dubai den Anschein einer Goldgräberstadt hat – der Markt hat seine Gesetze und die sollte man kennen.
Das gilt auch für den Edelmetall-Branche. Claus Vogt zeigt auf, wie Gold und Silber sich gegenseitig beeinflussen. Dass es immer noch lohnen kann, in Gold zu investieren, hat er bereits in vorigen Marktkommentaren erklärt. Nun kommt noch eine klare Empfehlung für den kleinen Bruder Silber hinzu. Auch hier ermöglicht Sachverstand eine zeitige und vorausschauende Investition, um die bestmögliche Rendite zu erzielen. Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Marktkommentar in dieser Ausgabe.
Es ist doch schön, dass wir alle vom Wissen anderer profitieren können. Beate Sander hatte auch große Lust, ihr Börsenwissen zu teilen. Die Lehrerin hatte vor vielen Jahren die Aufgabe, an ihrer Schule einen Börsenkurs zu gestalten – ohne Vorwissen! Daraus entstand eine Erfolgsgeschichte, die wir mit Freude gelesen haben: Einen Auszug aus »Beate Sander – Wie man reich und weise wird« haben wir für Sie als Appetithäppchen angerichtet.