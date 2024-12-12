Aufs richtige Pferd gesetzt? Wenn Tiere zum Investment werden

Mit Bestnoten führte er die Weltrangliste an, galt als Wunder des Reitsports: Als Totilas im Jahr 2010 für eine Summe von mindestens zehn Millionen Euro den Besitzer wechselte, machte ihn das zum damals teuersten Dressurpferd weltweit. Doch schnell wendete sich das Blatt – denn immer öfter zeigte sich der Hengst gesundheitlich angeschlagen. »Nur weil Totilas teuer war, wird so viel über ihn gesprochen, nicht wegen der Performance von Pferd und Reiter«, erklärte Springsport-Legende Ludger Beerbaum bereits im Jahr 2012 in einem vielbeachteten Interview.