Assets mit gewissen Vorzügen – Gold und Immobilien punkten auch in Krisen 

Die britische Familie Grosvenor hat vor mehr als tausend Jahren begonnen, Land von vergleichsweise geringem Wert in ihren Besitz genommen und nicht wieder verkauft – unter anderem im Westen von London. Nach und nach sind diese Flächen erschlossen und bebaut worden. Heute besitzen die Grosvenors, eine Ahnenreihe der Dukes of Westminster, ein Immobilienimperium und ein beeindruckendes Milliardenvermögen. Über lange Jahre sind hier Werte vervielfacht worden, wie Sie in unserem Beitrag über die Familie lesen können. Und auch, wenn es nicht immer Jahrhunderte dauern muss: Immobilien beweisen sich immer wieder als verlässlicher Partner von Investoren – von geduldigen Investoren.
Dasselbe gilt für Gold, wer hier nicht aufs schnelle Geld aus ist, vermehrt sein Geld: Ende der 1970-er Jahre zum Beispiel lag der Goldpreis bei rund 850 US-Dollar pro Feinunze. Heute sind es mehr als 2.400 US-Dollar. Und während an der US-Börse eine Spekulationsblase zu platzen droht, macht Finanzexperte Claus Vogt in seinem Marktkommentar Gold und Edelmetalle allgemein als sicheren Hafen im Wertpapiersturm aus, die nach seiner Einschätzung von dieser Blase unbehelligt bleiben werden. Es gibt aber auch bei Edelmetallen Strategien, die kurzfristig greifen können und bei denen man von Teilen der Konjunktur profitieren kann. Edelmetallexpertin Züleyha Kaya erklärt in unserem Coverinterview, wie Anleger in die unterschiedlichen Metalle investieren können und wie vor allem Silber zum neuen Liebling werden könnte.