Assets mit gewissen Vorzügen – Gold und Immobilien punkten auch in Krisen 

Dasselbe gilt für Gold, wer hier nicht aufs schnelle Geld aus ist, vermehrt sein Geld: Ende der 1970-er Jahre zum Beispiel lag der Goldpreis bei rund 850 US-Dollar pro Feinunze. Heute sind es mehr als 2.400 US-Dollar. Und während an der US-Börse eine Spekulationsblase zu platzen droht, macht Finanzexperte Claus Vogt in seinem Marktkommentar Gold und Edelmetalle allgemein als sicheren Hafen im Wertpapiersturm aus, die nach seiner Einschätzung von dieser Blase unbehelligt bleiben werden. Es gibt aber auch bei Edelmetallen Strategien, die kurzfristig greifen können und bei denen man von Teilen der Konjunktur profitieren kann. Edelmetallexpertin Züleyha Kaya erklärt in unserem Coverinterview, wie Anleger in die unterschiedlichen Metalle investieren können und wie vor allem Silber zum neuen Liebling werden könnte.