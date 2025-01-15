Asset in der Garage

Formel-1-Veteran Bernie Ecclestone (94) will seine Rennwagen-Sammlung verkaufen, geschätzter Wert: 362 Millionen Euro für 69 Exemplare, also durchschnittlich 5,2 Millionen pro Stück. Das Sammlerherz schlägt bei solchen Zahlen vermutlich höher, doch zu bedenken ist, dass Formel-1-Boliden, die zudem noch von berühmten Rennfahrern gefahren wurden, sehr speziell sind und sich nicht so einfach verkaufen lassen. Aus dem Grund möchte Ecclestone die Sammlung laut verschiedener Medienberichte auflösen, um seiner Frau vor seinem Tod ein Problem abzunehmen.