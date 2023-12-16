Anleihen – Ein Investment in Schulden

• Was unterscheidet Anleihen von Aktien und vor allem welche Wechselbeziehungen gibt es zu Gold? Vorab: Nach Immobilien ist der Anleihenmarkt mit 133 Billionen Dollar der zweitgrößte Markt weltweit. Erst an dritter Stelle kommt der Aktienmarkt mit 109 Billionen Dollar. Im Vergleich: Das weltweite BIP betrug 2022 knapp 95 Billionen Dollar. Den größten Anteil im Anleihemarkt hat der Hegemon USA mit 38 Prozent des Gesamtvolumens. Zuletzt hat der Markt, nach fast 40 Jahren steigenden Notierungen, einen deutlichen Dämpfer erlebt, verursacht durch die steigenden Zinsen der Notenbanken. Anleihen sind im Prinzip verzinste Schuldscheine …