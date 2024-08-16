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Anlegen? Nur mit Strategie!

2 Min.

Von 
16.08.2024
Anlegen? Nur mit Strategie!
©Bild: Depositphotos / minervastock
Jessica Schwarzer im Interview über die Notwendigkeit einer passenden Anlagestrategie
Erfahrungsgemäß führen viele Wege zum Ziel – das gilt auch für die Börse. Börsen-Expertin Jessica Schwarzer kennt sich mit den verschiedenen Anlagestrategien aus und weiß, wie schwierig es sein kann, die richtige für sich zu finden. Deswegen gibt sie in ihrem Buch »Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien« Tipps, wie Anleger am effektivsten ihr Geld vermehren können. Im Interview verrät sie außerdem, welche Fehler sie selbst anfangs gemacht hat und was für sie ein »nachhaltiges« Investment bedeutet.
Frau Schwarzer, Frauen haben es bekanntlich schwerer im Beruf als Männer. Ist das auch an der Börse so? Werden weibliche Anleger weniger ernst genommen als männliche?

Das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe es zumindest so noch nicht erlebt. Fakt ist aber, dass sehr viel weniger Frauen als Männer an der Börse aktiv sind. Wenn sie aber in Aktien investieren, dann erzielen sie oft die etwas besseren Renditen. Das liegt daran, dass sie intuitiv viel richtig machen. Sie investieren langfristig: Sie streuen das Risiko breit über börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, und aktiv gemanagte Fonds. Und sie verfolgen dabei eine Strategie. Das mag ein bisschen langweilig sein. Damit vermeiden sie aber jede Menge Fehler. Das gilt aber natürlich nicht für jede Frau, dafür war ich in meinen ersten Börsenjahren das beste Beispiel.

Das gesamte Interview »Anlegen? Nur mit Strategie!« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 03/24 -> LINK

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