Anlegen? Nur mit Strategie!

Das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe es zumindest so noch nicht erlebt. Fakt ist aber, dass sehr viel weniger Frauen als Männer an der Börse aktiv sind. Wenn sie aber in Aktien investieren, dann erzielen sie oft die etwas besseren Renditen. Das liegt daran, dass sie intuitiv viel richtig machen. Sie investieren langfristig: Sie streuen das Risiko breit über börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, und aktiv gemanagte Fonds. Und sie verfolgen dabei eine Strategie. Das mag ein bisschen langweilig sein. Damit vermeiden sie aber jede Menge Fehler. Das gilt aber natürlich nicht für jede Frau, dafür war ich in meinen ersten Börsenjahren das beste Beispiel.