Alter Ego »Mr. Market«

Wenn Charlie und ich Stammaktien für unsere Versicherungsunternehmen kaufen (abgesehen von Arbitragekäufen, von denen [im nächsten Essay] die Rede sein wird), gehen wir die Transaktion so an, als würden wir eine Privatfirma kaufen. Wir sehen uns die wirtschaftlichen Aussichten des Unternehmens an, die verantwortlichen Geschäftsführer und den geforderten Preis. Wir denken dabei nicht daran, wann und zu welchem Preis wir wieder verkaufen wollen. Wir sind tatsächlich dazu bereit, eine Aktie für unbegrenzte Zeit zu halten, solange wir damit rechnen, dass das Unternehmen seinen inneren Wert in befriedigendem Maß steigert.