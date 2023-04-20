Aktuelle Krisen – ein Blick auf das große Ganze offenbart die Misere

Wer die aktuelle Situation an den Finanzmärkten betrachtet, wird hier und da Parallelen zu den Krisenjahren 2007/2008 ausmachen. Den Fortgang der Krisen als Zyklus zu interpretieren und einen entsprechenden Ausgang zu erwarten, wäre allerdings zu einfach. In dieser Ausgabe widmen wir uns daher den Ursachen und den Folgen der Krisen und den Auswirkungen auf die Märkte. Wir haben festgestellt: Ohne den Blick auf das Big Picture geht es nicht, um den Status quo oder gar die Zukunft einschätzen zu können. Investment-Experte Rolf Pieper erläutert in unserer Coverstory, dass es wichtiger denn je ist, die Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Er sieht eine Zeitenwende auf uns zukommen und erklärt, warum und wie Anleger jetzt umdenken müssen.