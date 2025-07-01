Aktiv zur Rendite: Warum es lohnen kann, neue Wege zu gehen

Doch was nutzt es, wenn man die Gesetze des Marktes nutzen will, sie aber in ihrer gesunden Entfaltung manipuliert werden? Manipuliert im Sinne von: Der Staat ist ein wenig zu agil, weil er zu stark interveniert. Diesem wichtigen wie spannenden Thema widmet sich Benjamin Mudlack in seinem Gastbeitrag »Staats- und Energieinterventionismus reißen Deutschland in den Abgrund«. Gerade der Sektor Energie ist für Anleger sehr interessant, weil er in unseren Zeiten ein dynamisches Thema mit viel Potenzial ist. Doch wie kann man eine Strategie entwerfen, wenn Angebot und Nachfrage gestört werden und ein Wirtschaftszweig zum Politikum wird? Es gibt viel zu tun!