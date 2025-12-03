Aktien bleiben – gerade jetzt – ein unverzichtbarer Teil des Depots

Eine rein zinssichere Anlage ist heute keine Sicherheit mehr, sondern ein schleichender Verlust. Sachwerte dagegen bieten drei entscheidende Vorteile. Zum einen wäre da der Wertzuwachs: Historisch lagen breite Aktienmärkte bei sechs bis neun Prozent pro Jahr – trotz aller Krisen. Außerdem bieten sie Inflationsschutz: Unternehmen können Preise anpassen und Immobilien profitieren vom Realwert-Charakter. Und zu guter Letzt stellen sie durch Dividenden, Ausschüttungen oder Mieten eine hervorragende Renditequelle dar.