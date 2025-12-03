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Aktien bleiben – gerade jetzt – ein unverzichtbarer Teil des Depots

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 158, am 01.11.2025
Von 
03.12.2025
Ein Gastbeitrag von Carola Ferstl

Viele glauben, Aktien seien nur etwas für Jüngere. Ein Irrtum, der Vermögen kostet. Denn wer in der zweiten Lebenshälfte aus Aktien »aussteigt«, gibt selbst die Rendite weg, die er zur Kaufkraftsicherung eigentlich dringend braucht.

Der langfristige Trend ist eindeutig:

  • Aktienmärkte sind volatil – aber sie steigen.
  • Dividenden fließen – unabhängig von Stimmung oder Schlagzeilen.
  • Unternehmen entwickeln sich weiter – auch, wenn wir längst im Ruhestand sind.

Eine rein zinssichere Anlage ist heute keine Sicherheit mehr, sondern ein schleichender Verlust. Sachwerte dagegen bieten drei entscheidende Vorteile. Zum einen wäre da der Wertzuwachs: Historisch lagen breite Aktienmärkte bei sechs bis neun Prozent pro Jahr – trotz aller Krisen. Außerdem bieten sie Inflationsschutz: Unternehmen können Preise anpassen und Immobilien profitieren vom Realwert-Charakter. Und zu guter Letzt stellen sie durch Dividenden, Ausschüttungen oder Mieten eine hervorragende Renditequelle dar.

Den gesamten Beitrag »Aktien bleiben – gerade jetzt – ein unverzichtbarer Teil des Depots« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 158 -> LINK

Beitragsbild: Malou Pentzien

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