Aktien als Krisenschutz?

Rund 12,9 Millionen Menschen in Deutschland legen ihr Geld mittlerweile in Aktien, Aktienfonds oder ETFs an. Das sind zwar mehr als je zuvor, doch unter den Top drei der beliebtesten Anlageformen sucht man Aktien bislang vergeblich. Ob das an ihrem Ruf liegt? Schließlich gelten diese Wertpapierinvestments als riskant, umständlich und kostenintensiv. So lautet jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage, die das Deutsche Aktieninstitut unter Nicht-Aktionären durchführte. Dabei eignet sich diese Form der Geldanlage eigentlich sehr gut für einen langfristigen Vermögensaufbau, meint der bekannte Ökonom Professor Dr. Otte – vorausgesetzt, man plane langfristig und lasse sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen beirren. Im Interview hat er mit uns über das Prinzip des Value Investing, emotionale Anlageentscheidungen und sein neues Buch gesprochen und darüber hinaus verraten, wie er zu den Börsenweisheiten eines Warren Buffett steht.