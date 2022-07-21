300-Milliarden-Markt Wein: Investment aus der Flasche?

In den vergangenen Jahren hat Südafrika seinen Ruf als eine der interessantesten Weinregionen der Welt gefestigt. Die Weine von bekannten und alteingesessenen Erzeugern wie Kanonkop und Klein Constantia, aber auch junge Betriebe, die jeweils nur wenige Fässer produzieren, werden von britischen Verkostern in Superlativen beschrieben. In »Vinous«, einem von dem bekannten Weinkritiker Antonio Galloni herausgegebenen Online-Weinmagazin, werden einzelne Qualitäten mit Spitzenweinen aus dem Burgund und Bordeaux verglichen.