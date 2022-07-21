300-Milliarden-Markt Wein: Investment aus der Flasche?

In den vergangenen Jahren hat Südafrika seinen Ruf als eine der interessantesten Weinregionen der Welt gefestigt. Die Weine von bekannten und alteingesessenen Erzeugern wie Kanonkop und Klein Constantia, aber auch junge Betriebe, die jeweils nur wenige Fässer produzieren, werden von britischen Verkostern in Superlativen beschrieben. In »Vinous«, einem von dem bekannten Weinkritiker Antonio Galloni herausgegebenen Online-Weinmagazin, werden einzelne Qualitäten mit Spitzenweinen aus dem Burgund und Bordeaux verglichen.
Und Tim Atkin, ein weiterer renommierter Kritiker, gibt der Cuvée 2015 Paul Sauer von Kanonkop die Bestnote von 100 Punkten. Die bedeutendsten Winzer des Landes, wie unter anderem Eben Sadie, Andrea Mullineux und Matt Day haben mittlerweile internationales Format. Aus Sicht des Autors sind neben den zuvor aufgeführten, mittlerweile etablierten Winzern auch noch weitere »Hidden Champions« wie Alheit, Creation, David & Nadia, Thelema, Kershaw und Keermont – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zu nennen.