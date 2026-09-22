Wie gut kennen sich Deutsche wirklich mit Geld aus?

Finanzwissen gilt nicht unbedingt als deutsche Paradedisziplin. Eine neue internationale Untersuchung zeichnet jedoch ein erstaunlich positives Bild: Unter 27 untersuchten Ländern schneiden nur fünf besser ab. Gleichzeitig zeigt die Studie, wie sich die Suche nach Finanzwissen verändert. Mehr als jeder zweite Befragte in Deutschland hat bereits KI für finanziellen Rat genutzt.

Deutschland landet gemeinsam mit Belgien auf Rang sechs

81,8 Prozent der gestellten Finanzfragen beantworteten die deutschen Teilnehmer richtig. Damit erreicht Deutschland in der aktuellen »Global Money IQ«-Untersuchung des Finanzdienstleisters Remitly gemeinsam mit Belgien Platz sechs.

Besser schnitten lediglich Tschechien mit 90,9 Prozent, die Niederlande mit 86,1 Prozent, Norwegen mit 84,3 Prozent, Finnland mit 82,6 Prozent und Österreich mit 82,0 Prozent ab. Die komplette Spitzengruppe der Untersuchung besteht damit aus europäischen Ländern. Schweden folgt mit 81,6 Prozent auf Rang acht, Ungarn mit 81,3 Prozent auf Rang neun und Großbritannien mit 79,9 Prozent auf Rang zehn.

Am unteren Ende des Vergleichs liegen die USA mit 72,0 Prozent, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 70,8 Prozent und Südafrika mit 69,4 Prozent. Auch dort wurde allerdings noch deutlich mehr als die Hälfte der Fragen korrekt beantwortet.

Der Begriff »weltweit« braucht bei solchen Ranglisten dennoch eine Einschränkung: Remitly hat mehr als 5.000 Menschen in 27 Ländern befragt. Es handelt sich also nicht um eine vollständige Rangliste aller Staaten, sondern um einen Vergleich innerhalb dieser Auswahl.

Acht Fragen entscheiden über den Money IQ

Gemessen wurde kein umfassendes ökonomisches Fachwissen. Die Teilnehmer beantworteten acht Fragen aus sechs Bereichen: Geldanlage, Inflation, Zinsen und Kreditaufnahme, Zinseszins, Währungsumrechnung und Kryptowährungen.

Ein Teil der Fragen orientiert sich nach Angaben von Remitly an einer Definition und früheren Arbeiten zur Finanzkompetenz der Weltbank, weitere Fragen wurden von Finanzexperten des Unternehmens entwickelt. Anschließend wurde der Anteil der richtigen Antworten zu einem länderspezifischen »Money IQ« zusammengeführt.

Damit misst die Untersuchung vor allem Grundlagenwissen, das im finanziellen Alltag eine Rolle spielen kann. Ob jemand beispielsweise seine Altersvorsorge sinnvoll strukturiert, Risiken an der Börse einschätzen kann oder langfristig ein Vermögen aufbaut, lässt sich daraus nicht unmittelbar ableiten.

Trotzdem passt das Ergebnis zu früheren unabhängigen Untersuchungen. Die OECD bezeichnet die Finanzkompetenz Erwachsener in Deutschland im internationalen Vergleich ebenfalls als relativ hoch. Nach ihrer deutlich breiter angelegten Methodik erreichten Erwachsene in Deutschland durchschnittlich 76 von 100 möglichen Punkten. Gleichzeitig sieht die OECD insbesondere beim tatsächlichen Finanzverhalten und bei finanziellen Einstellungen noch Verbesserungspotenzial.

Beim eigenen Finanzwissen sind Deutsche besonders selbstbewusst

Die deutschen Teilnehmer wissen offenbar nicht nur vergleichsweise viel über Geld. Sie trauen sich dieses Wissen auch selbst zu.

19 Prozent bezeichneten sich als »äußerst sicher« im täglichen Umgang mit ihren Finanzen. Das ist der höchste Wert aller 27 untersuchten Länder. Österreich folgt mit 18,7 Prozent knapp dahinter.

Selbstvertrauen und tatsächliche Finanzkompetenz müssen nicht zwangsläufig zusammenfallen. In diesem Fall liegen sie allerdings zumindest in dieselbe Richtung: Deutschland gehört sowohl beim Wissenstest als auch bei der subjektiven Einschätzung zur Spitzengruppe.

Interessanter wird der Befund dort, wo die Deutschen ihr Wissen inzwischen suchen.

55 Prozent haben KI bereits für Finanzfragen genutzt

Deutschland erreicht in der Studie noch einen weiteren Spitzenwert: 55 Prozent der Befragten gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten bereits ein KI-Tool für finanziellen Rat genutzt zu haben.

27 Prozent nannten KI außerdem ausdrücklich als Quelle, über die sie etwas über Finanzen gelernt haben. 19,5 Prozent würden einer KI gegenüber anderen Informationsquellen stärker vertrauen. Bei diesem letzten Wert liegt Deutschland in der Untersuchung nur hinter Japan.

Das bedeutet nicht, dass traditionelle Finanzberatung bereits verdrängt wird. Über alle untersuchten Länder hinweg genießen professionelle Finanzberater weiterhin das größte Vertrauen: 42,6 Prozent würden sich bei Finanzfragen bevorzugt an sie wenden. KI kommt weltweit auf 10,9 Prozent, soziale Medien und Influencer lediglich auf 3,4 Prozent.

Trotzdem ist die Entwicklung bemerkenswert. KI wird nicht mehr nur genutzt, um Texte zusammenzufassen oder Urlaubsreisen zu planen. Sie wird zunehmend auch dort eingesetzt, wo Fehlentscheidungen unmittelbar Geld kosten können.

Gerade deshalb bleibt die Unterscheidung zwischen Erklärung und individueller Beratung wichtig. Ein KI-System kann Zinseszins erklären, Anlageformen vergleichen oder Begriffe übersetzen. Ob ein bestimmtes Finanzprodukt zu Einkommen, Vermögen, Risikoneigung und Lebensplanung eines einzelnen Menschen passt, ist eine wesentlich komplexere Frage.

Ausgerechnet beim Geldwechsel hapert es