Hunter Bidens Memecoin zerlegt sich in Stunden

Er wollte Menschen entschädigen, die mit Donald Trumps Memecoin Geld verloren hatten. Nun hat Hunter Biden mit seinem eigenen Token ein Lehrstück über die Risiken dieses Marktes geliefert. $LAPTOP schoss unmittelbar nach dem Start am Mittwoch auf dreistellige Dollarpreise und stürzte innerhalb weniger Stunden auf weniger als zwei Dollar ab. Je nach Handelsplatz und Datenanbieter lag das Hoch zwischen rund 191 und 222 Dollar. Noch bemerkenswerter war jedoch eine andere Zahl: In den ersten Minuten wurde für den Token zeitweise eine vollständig verwässerte Bewertung von rund 144 Milliarden Dollar angezeigt – obwohl in dem zugrunde liegenden Liquiditätspool gerade einmal rund 48.000 Dollar lagen. Diese Diskrepanz erklärt einen guten Teil des anschließenden Debakels.

222 Dollar – und wenige Stunden später 1,79 Dollar

$LAPTOP ging am 9. September auf Base, einer von Coinbase entwickelten Blockchain, in den Handel. Dabei handelte es sich nicht um einen regulären Börsengang und zunächst auch nicht um die Notierung auf einer großen zentralen Kryptobörse. Gehandelt wurde der Token auf dezentralen Plattformen, bei denen Käufer und Verkäufer über sogenannte Liquiditätspools miteinander verbunden werden.

Was anschließend geschah, lässt sich je nach Datenquelle etwas unterschiedlich beziffern. Forbes registrierte einen Höchstkurs von 222 Dollar gegen 8.05 Uhr US-Ostküstenzeit und nur gut vier Stunden später einen Preis von 1,79 Dollar. Die Blockchain-Analysefirma Arkham ermittelte dagegen ein Hoch von 190,81 Dollar bereits etwa zwei Minuten nach dem Start. Das Wall Street Journal nennt 199,51 Dollar. Solche Abweichungen sind bei einem frisch gestarteten Token, der gleichzeitig auf verschiedenen dezentralen Märkten mit sehr geringer Liquidität gehandelt wird, nicht ungewöhnlich. An der Größenordnung ändern sie wenig: $LAPTOP verlor nahezu seinen gesamten anfänglichen Kurswert.

Nach Daten von Bubblemaps machten rund 80 Prozent der Käufer Verluste. Mehr als 15.000 Wallets lagen nach Angaben des Unternehmens im Minus. Die Blockchain-Analysten verwiesen zudem auf eine stark konzentrierte Tokenverteilung vor dem Start, die den Markt besonders anfällig für schnelle Verkäufe machte.

Wie aus 48.000 Dollar plötzlich 144 Milliarden werden

Arkham zeigte kurz nach dem Start für $LAPTOP eine sogenannte Fully Diluted Valuation, kurz FDV, von rund 144 Milliarden Dollar an. Das klingt, als sei der gerade gestartete Memecoin plötzlich mehr wert gewesen als zahlreiche internationale Großkonzerne.

War er aber nicht.

Die FDV entsteht vereinfacht, indem der aktuelle Preis eines Tokens auf den gesamten vorgesehenen Tokenbestand hochgerechnet wird. Bei $LAPTOP sind insgesamt eine Milliarde Token vorgesehen. Eine solche Rechnung sagt jedoch nichts darüber aus, ob sich diese Milliarde Token tatsächlich annähernd zu diesem Preis verkaufen ließe. Das Projekt selbst weist zudem aus, dass zum Start nur ein Teil des gesamten Bestands frei verfügbar war und weitere Token nach unterschiedlichen Regeln verteilt oder erst später freigegeben werden.

Im Fall von $LAPTOP wurde die Absurdität besonders sichtbar: Während Arkham rechnerisch rund 144 Milliarden Dollar FDV anzeigte, enthielt der maßgebliche Liquiditätspool zu diesem Zeitpunkt nur etwa 48.000 Dollar. Es waren also keineswegs 144 Milliarden Dollar Kapital in den Token geflossen. Wenige Käufe in einem winzigen Markt hatten lediglich einen Preis erzeugt, der anschließend auf einen gigantischen Tokenbestand hochgerechnet wurde.

Für Anleger ist das gefährlich. Ein angezeigter Preis ist nur so belastbar wie der Markt dahinter. Bei einer liquiden DAX-Aktie können große Stückzahlen gehandelt werden, ohne dass bereits ein einzelner Kauf den Kurs vervielfacht. In einem kleinen Memecoin-Pool können dagegen schon relativ geringe Orders heftige Ausschläge verursachen. Wer erst kauft, nachdem der Preis senkrecht gestiegen ist, kann anschließend feststellen, dass es bei fallenden Kursen viel zu wenig Nachfrage gibt, um die eigene Position auch nur annähernd zum angezeigten Wert wieder zu verkaufen.

Sekunden entschieden über Gewinn oder Verlust

Wie brutal diese Mechanik wirken kann, zeigen einzelne Blockchain-Transaktionen. Nach Auswertung von Arkham kaufte eine Wallet unmittelbar zum Start 9.124 $LAPTOP-Token und verkaufte sie wenige Minuten später für etwa 1,18 Millionen Dollar. Ein anderer Käufer setzte dagegen rund 200.000 Dollar nahe dem Hoch ein. Etwa eine Stunde später war die Position weniger als 3.000 Dollar wert.