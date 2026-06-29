Antifragil investieren: Warum Unsicherheit zur Chance wird

Krisen, Inflation und geopolitische Spannungen zeigen, wie schwer die Zukunft vorhersehbar geworden ist. In diesem Umfeld gewinnt das Konzept der Antifragilität zunehmend an Bedeutung: Vermögensstrukturen sollen nicht nur widerstandsfähig sein, sondern von Unsicherheit sogar profitieren können. Im Interview erklärt Ronny Wagner, was antifragiles Investieren ausmacht, welche Schwächen klassische Anlagestrategien haben und wie Anleger ihr Vermögen langfristig robuster aufstellen können.
Der Begriff »antifragil« wird in der Finanzwelt immer häufiger verwendet. Was bedeutet antifragiles Investieren konkret?
Antifragiles Investieren basiert auf einer einfachen, aber oft verdrängten Erkenntnis: Die Zukunft ist nicht vorhersagbar. Die größten Risiken für Vermögen entstehen meist nicht durch die Ereignisse, die in den Nachrichten diskutiert werden, sondern durch jene, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Nassim Nicholas Taleb bezeichnet solche Ereignisse als Schwarze Schwäne.
Während klassische Anlagestrategien häufig versuchen, die Zukunft zu prognostizieren und auf bestimmte Szenarien zu wetten, verfolgt antifragiles Investieren einen anderen Ansatz. Es geht darum, ein Vermögen so zu strukturieren, dass es nicht nur Krisen übersteht, sondern von Unsicherheit und Veränderungen sogar profitieren kann.
In der Praxis bedeutet das, einen stabilen Vermögenskern aufzubauen – beispielsweise mit physischem Gold, Liquiditätsreserven oder anderen robusten Vermögenswerten – und gleichzeitig einen kleineren Teil des Vermögens für chancenreiche, aber risikobehaftete Investments zu nutzen. Diese Kombination wird häufig als Hantelstrategie bezeichnet: Auf der einen Seite maximale Sicherheit, auf der anderen Seite gezielte Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne.
Antifragiles Investieren stellt daher nicht die Frage: »Was wird morgen passieren?« Viel wichtiger ist die Frage: »Wie ist mein Vermögen aufgestellt, wenn ich mit meiner Einschätzung falsch liege?« Wer diese Frage ernst nimmt, baut keine Strategie für Schönwetterphasen, sondern eine für die Realität. Und die Realität ist nun einmal voller Überraschungen.
Welche Entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass klassische Anlagestrategien an ihre Grenzen stoßen können?
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass viele klassische Anlagestrategien zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass wir uns in einem geldpolitischen Experiment befinden, das historisch nahezu beispiellos ist. Über viele Jahre hinweg haben die großen Zentralbanken die Zinsen künstlich auf Null oder sogar unter Null gedrückt. Für einen erheblichen Teil der weltweiten Staatsanleihen mussten Anleger zeitweise Geld bezahlen, um ihr Geld verleihen zu dürfen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte ein solcher Zustand unter Ökonomen als theoretische Kuriosität gegolten.
Gleichzeitig wurden nach der Finanzkrise 2008 und insbesondere nach der Corona-Pandemie gewaltige Mengen neuen Geldes geschaffen. Die Bilanzen der großen Zentralbanken vervielfachten sich. Ein erheblicher Teil dieser Liquidität floss nicht in die Realwirtschaft, sondern in die Kapitalmärkte. Aktien, Immobilien, Anleihen und andere Vermögenswerte profitierten von diesem Geldstrom. Steigende Vermögenspreise wurden dabei häufig als Beweis für wirtschaftliche Stärke interpretiert, obwohl sie vielfach das Ergebnis einer historisch einmaligen Liquiditätsschwemme waren.
Dadurch sind Bewertungen entstanden, die sich immer weiter von fundamentalen Größen wie Produktivität, Einkommen oder realem Wirtschaftswachstum entfernt haben. Viele Märkte wurden in den vergangenen Jahren weniger durch klassische Angebot-und-Nachfrage-Mechanismen bestimmt als durch die Erwartung, dass Zentralbanken im Zweifel erneut eingreifen würden. Die Folge ist eine Situation, in der Preisbildung zunehmend verzerrt wird und Risiken häufig unterschätzt werden.
Hinzu kommt, dass traditionelle Zusammenhänge immer häufiger versagen. Aktien und Anleihen fielen zeitweise gleichzeitig. Hohe Schuldenstände treffen auf steigende Zinsen. Inflation bleibt trotz geldpolitischer Straffung hartnäckig. Geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme und die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft erschweren Prognosen zusätzlich.
Aus meiner Sicht ist deshalb nicht die Frage entscheidend, wann eine mögliche Blase platzt. Niemand kann den Zeitpunkt seriös vorhersagen. Die wichtigere Frage lautet: Was passiert mit dem eigenen Vermögen, wenn die Annahmen, auf denen die heutige Bewertung vieler Vermögenswerte beruht, nicht mehr funktionieren?
Genau hier setzt antifragiles Investieren an. Es akzeptiert, dass die Zukunft ungewiss ist, dass Märkte zunehmend von politischen Eingriffen beeinflusst werden und dass die größte Gefahr oft nicht in den bekannten Risiken liegt, sondern in den Überraschungen. Wer sein Vermögen schützen will, sollte deshalb weniger auf Prognosen setzen und mehr auf Robustheit, Liquidität und echte Diversifikation über unterschiedliche Risikotreiber hinweg. Denn die Geschichte zeigt: Die größten Vermögensverluste entstehen selten durch das, was alle erwarten, sondern durch das, was vorher als unmöglich galt.
Was unterscheidet ein antifragiles Portfolio von einem Portfolio, das lediglich auf Sicherheit ausgelegt ist?
Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass ein auf Sicherheit ausgerichtetes Portfolio versucht, Risiken zu vermeiden, während ein antifragiles Portfolio darauf ausgelegt ist, mit Unsicherheit umzugehen und in bestimmten Situationen sogar von ihr zu profitieren.
Viele Anleger verbinden Sicherheit mit Staatsanleihen, Festgeld, Versicherungsprodukten oder einer möglichst geringen Schwankung des Depotwertes. Das Problem dabei ist, dass diese Form von Sicherheit häufig nur so lange existiert, wie die Rahmenbedingungen stabil bleiben. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass vermeintlich sichere Anlagen durch Inflation, Negativzinsen oder politische Eingriffe erhebliche Kaufkraftverluste erleiden können. Wer beispielsweise über Jahre Geld auf dem Konto oder in niedrig verzinsten Anleihen hielt, war zwar vor Kursschwankungen geschützt, verlor aber real Vermögen.
Ein antifragiles Portfolio betrachtet Sicherheit deshalb nicht als Abwesenheit von Schwankungen. Viel wichtiger ist die Frage, wie sich das Vermögen unter extremen und unerwarteten Bedingungen verhält. Es geht nicht darum, jede Krise zu vermeiden, sondern darum, Krisen überstehen zu können und gleichzeitig Chancen zu besitzen, von großen Veränderungen zu profitieren.
Deshalb kombiniert ein antifragiles Portfolio in der Regel zwei gegensätzliche Elemente. Auf der einen Seite stehen robuste Vermögenswerte wie physisches Gold, Liquiditätsreserven oder andere Bausteine, die das Überleben sichern. Auf der anderen Seite befinden sich ausgewählte Chanceninvestments mit asymmetrischem Chance-Risiko-Verhältnis. Diese können zwar scheitern, besitzen aber das Potenzial, außergewöhnlich hohe Gewinne zu erzielen, wenn sich unerwartete Entwicklungen ergeben.
Man könnte sagen: Ein sicherheitsorientiertes Portfolio versucht, Stürme zu vermeiden. Ein antifragiles Portfolio baut ein Schiff, das auch bei Sturm schwimmen kann und günstigen Wind nutzt, wenn andere bereits Schlagseite bekommen oder schon untergegangen sind.
Gerade in einer Welt, die von Rekordverschuldung, geldpolitischen Experimenten, geopolitischen Spannungen und immer schnelleren Veränderungen geprägt ist, erscheint mir dieser Unterschied wichtiger denn je. Denn die größte Gefahr für Anleger ist oft nicht die Volatilität der Märkte, sondern die Illusion von Sicherheit in einem System, das selbst zunehmend fragil geworden ist.
Welche Rolle spielen Diversifikation und Sachwerte, wenn es darum geht, Vermögen widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu machen?
Diversifikation und Sachwerte spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Vermögen widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu machen. Allerdings wird Diversifikation häufig missverstanden. Viele Anleger glauben bereits ausreichend diversifiziert zu sein, wenn sie mehrere Aktienfonds oder verschiedene Wertpapiere besitzen. Tatsächlich sind sie damit oft lediglich innerhalb desselben Systems diversifiziert.
Echte Diversifikation bedeutet, unterschiedliche Risikotreiber im Portfolio zu haben. Denn in Krisenzeiten zeigt sich häufig, dass Vermögenswerte, die normalerweise unabhängig voneinander erscheinen, plötzlich gleichzeitig fallen. Die Finanzkrise, die Corona-Panik und die jüngsten Inflationsschocks haben gezeigt, dass Korrelationen unter Stress oft gegen eins tendieren. Anders formuliert: Wenn die Panik groß genug wird, fällt plötzlich vieles gleichzeitig.
Deshalb ist es sinnvoll, Vermögen nicht ausschließlich auf Papieransprüche zu stützen. Aktien, Anleihen, Fonds oder Bankguthaben sind letztlich immer Forderungen gegenüber Dritten. Sie hängen davon ab, dass Unternehmen Gewinne erzielen, Staaten zahlungsfähig bleiben oder Finanzinstitutionen ihre Verpflichtungen erfüllen. Sachwerte hingegen besitzen einen anderen Charakter. Gold, Silber, produktive Immobilien, Beteiligungen an realen Unternehmen oder bestimmte Rohstoffe sind nicht einfach Versprechen auf zukünftige Leistungen, sondern reale Vermögensgegenstände.
Besonders Edelmetalle nehmen dabei eine Sonderrolle ein. Gold beispielsweise hat über Jahrtausende hinweg verschiedenste Währungen, politische Systeme, Staatsbankrotte und Währungsreformen überlebt. Es erwirtschaftet keine laufenden Erträge und produziert keine Cashflows. Gerade deshalb ist es auch nicht von den Versprechen Dritter abhängig. Seine Aufgabe ist nicht, Rendite zu maximieren, sondern Kaufkraft über lange Zeiträume hinweg zu erhalten.
Aus Sicht eines antifragilen Investors geht es daher nicht um die Frage, welche Anlageklasse in den nächsten zwölf Monaten die höchste Rendite erzielen könnte. Viel wichtiger ist die Frage, welche Vermögenswerte auch dann noch bestehen, wenn die Annahmen des heutigen Finanzsystems nicht mehr gelten. Diversifikation ist dabei die Erkenntnis, dass wir die Zukunft nicht kennen. Sachwerte sind die Konsequenz aus dieser Erkenntnis.
Wer sein Vermögen ausschließlich auf Prognosen aufbaut, wettet auf ein bestimmtes Zukunftsszenario. Wer echte Diversifikation mit ausgewählten Sachwerten kombiniert, bereitet sich auf viele verschiedene Zukunftsszenarien vor. Und genau darin liegt der Unterschied zwischen einer fragilen und einer robusten Vermögensstruktur.
Viele Anleger empfinden Unsicherheit als Bedrohung. Können Krisen auch Chancen für den langfristigen Vermögensaufbau bieten?
Die meisten Anleger betrachten Unsicherheit als etwas, das möglichst vermieden werden sollte. Das ist verständlich, denn Krisen erzeugen Angst, Schlagzeilen und oft erhebliche Kursschwankungen. Doch gerade hier liegt ein Denkfehler, der Anleger immer wieder teuer zu stehen kommt.
Rückblickend waren viele der größten Vermögensaufbau-Chancen der vergangenen Jahrzehnte eng mit Krisen verbunden. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase, während der Finanzkrise zweitausendacht oder im Zuge des Corona-Crashs wurden hochwertige Unternehmen zeitweise zu Preisen gehandelt, die wenige Monate zuvor kaum vorstellbar gewesen wären. Das Problem ist, dass solche Chancen in der jeweiligen Situation selten wie Chancen aussehen. Sie fühlen sich vielmehr wie Risiken an.
Deshalb ist es wichtig, zwischen Unsicherheit und Risiko zu unterscheiden. Unsicherheit bedeutet lediglich, dass wir die Zukunft nicht kennen. Risiko entsteht dann, wenn wir auf diese Unsicherheit nicht vorbereitet sind. Wer ausreichend Liquidität besitzt, wenig Schulden hat und sein Vermögen robust strukturiert, kann Krisen häufig deutlich gelassener begegnen als jemand, der voll investiert und von steigenden Märkten abhängig ist.
Genau hier zeigt sich der Wert eines antifragilen Ansatzes. Ziel ist nicht, Krisen vorherzusagen. Das gelingt ohnehin niemandem zuverlässig. Ziel ist es vielmehr, so aufgestellt zu sein, dass man handlungsfähig bleibt, wenn andere in Panik geraten. Während viele Anleger in Krisenzeiten verkaufen müssen, weil ihnen Liquidität fehlt oder die Angst überhandnimmt, kann der vorbereitete Anleger Chancen nutzen, die nur in Phasen großer Verunsicherung entstehen.
Paradoxerweise entstehen die besten Gelegenheiten oft genau dann, wenn die Stimmung am schlechtesten ist. Die Geschichte der Finanzmärkte ist voll von Beispielen, in denen Vermögen nicht in Zeiten allgemeiner Euphorie aufgebaut wurde, sondern in Zeiten der Angst. Wer Krisen ausschließlich als Bedrohung betrachtet, übersieht daher einen wesentlichen Teil ihrer Bedeutung. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind Krisen häufig nicht das Ende der Geschichte, sondern der Moment, in dem die interessantesten Kapitel beginnen.
Welche konkreten Schritte sollten Anleger heute unternehmen, um ihr Vermögen langfristig stabil und zukunftsfähig aufzustellen?
Wenn es eine Lehre aus den vergangenen Jahren gibt, dann diese: Anleger sollten weniger Zeit darauf verwenden, die Zukunft vorherzusagen, und mehr Zeit darauf, sich auf unterschiedliche Zukunftsszenarien vorzubereiten. Niemand weiß, wie sich Inflation, Zinsen, geopolitische Konflikte oder die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren entwickeln werden. Was wir jedoch wissen, ist, dass Überraschungen unvermeidbar sind.
Der erste Schritt besteht deshalb darin, die eigene Vermögensstruktur ehrlich zu analysieren. Viele Menschen glauben, sie seien breit aufgestellt, besitzen aber letztlich nur verschiedene Ausprägungen desselben Risikos. Wer sein gesamtes Vermögen in Bankguthaben, Versicherungen, Fonds oder Aktien investiert hat, ist vollständig vom Funktionieren des Finanzsystems abhängig.
Der zweite Schritt ist der Aufbau echter Diversifikation. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Positionen zu besitzen, sondern unterschiedliche Risikotreiber miteinander zu kombinieren. Liquiditätsreserven, physische Edelmetalle, produktive Unternehmensbeteiligungen und ausgewählte Chanceninvestments erfüllen jeweils unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines Vermögens.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reduzierung von Fragilität. Hohe Schulden, komplexe Finanzprodukte und starke Abhängigkeiten von einzelnen Einkommensquellen können in Krisenzeiten schnell zum Problem werden. Je einfacher und robuster eine Vermögensstruktur aufgebaut ist, desto widerstandsfähiger wird sie gegenüber unerwarteten Entwicklungen.
Besonders wichtig erscheint mir außerdem die Unterscheidung zwischen Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Viele Anleger konzentrieren sich ausschließlich auf Rendite und vergessen dabei die Frage, wie sie bereits aufgebautes Vermögen erhalten können. Gerade in einer Welt mit hohen Schuldenständen, politischer Unsicherheit und historisch beispiellosen Eingriffen der Zentralbanken gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Physische Sachwerte wie Gold und Silber können dabei eine wichtige Funktion übernehmen, weil sie nicht von der Zahlungsfähigkeit eines Schuldners oder den Versprechen einer Institution abhängen.
Darüber hinaus sollten Anleger ihre wichtigste Anlage nicht vergessen: sich selbst. Finanzielle Bildung, berufliche Fähigkeiten, Gesundheit, Anpassungsfähigkeit und ein belastbares Netzwerk gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten überhaupt. Sie sind oft deutlich antifragiler als viele Finanzprodukte und helfen dabei, auch auf unerwartete Veränderungen flexibel reagieren zu können.
Letztlich geht es nicht darum, das perfekte Portfolio für die nächsten zwölf Monate zu finden. Es geht darum, eine Vermögensstruktur aufzubauen, die auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch tragfähig ist. Wer sein Vermögen so aufstellt, dass es unterschiedliche Krisen, politische Veränderungen und wirtschaftliche Umbrüche überstehen kann, verfolgt keinen Trend. Er baut seine eigene Arche, während andere noch darüber diskutieren, wie das Wetter morgen werden könnte.
Über unseren Gesprächspartner:
Ronny Wagner ist Unternehmer und Finanzexperte. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit langfristigen Anlagestrategien, Sachwerten und der Frage, wie Anleger ihr Vermögen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stabil aufstellen können.