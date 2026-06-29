Antifragil investieren: Warum Unsicherheit zur Chance wird

Krisen, Inflation und geopolitische Spannungen zeigen, wie schwer die Zukunft vorhersehbar geworden ist. In diesem Umfeld gewinnt das Konzept der Antifragilität zunehmend an Bedeutung: Vermögensstrukturen sollen nicht nur widerstandsfähig sein, sondern von Unsicherheit sogar profitieren können. Im Interview erklärt Ronny Wagner, was antifragiles Investieren ausmacht, welche Schwächen klassische Anlagestrategien haben und wie Anleger ihr Vermögen langfristig robuster aufstellen können.

Der Begriff »antifragil« wird in der Finanzwelt immer häufiger verwendet. Was bedeutet antifragiles Investieren konkret?

Antifragiles Investieren basiert auf einer einfachen, aber oft verdrängten Erkenntnis: Die Zukunft ist nicht vorhersagbar. Die größten Risiken für Vermögen entstehen meist nicht durch die Ereignisse, die in den Nachrichten diskutiert werden, sondern durch jene, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Nassim Nicholas Taleb bezeichnet solche Ereignisse als Schwarze Schwäne.

Während klassische Anlagestrategien häufig versuchen, die Zukunft zu prognostizieren und auf bestimmte Szenarien zu wetten, verfolgt antifragiles Investieren einen anderen Ansatz. Es geht darum, ein Vermögen so zu strukturieren, dass es nicht nur Krisen übersteht, sondern von Unsicherheit und Veränderungen sogar profitieren kann.

In der Praxis bedeutet das, einen stabilen Vermögenskern aufzubauen – beispielsweise mit physischem Gold, Liquiditätsreserven oder anderen robusten Vermögenswerten – und gleichzeitig einen kleineren Teil des Vermögens für chancenreiche, aber risikobehaftete Investments zu nutzen. Diese Kombination wird häufig als Hantelstrategie bezeichnet: Auf der einen Seite maximale Sicherheit, auf der anderen Seite gezielte Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne.

Antifragiles Investieren stellt daher nicht die Frage: »Was wird morgen passieren?« Viel wichtiger ist die Frage: »Wie ist mein Vermögen aufgestellt, wenn ich mit meiner Einschätzung falsch liege?« Wer diese Frage ernst nimmt, baut keine Strategie für Schönwetterphasen, sondern eine für die Realität. Und die Realität ist nun einmal voller Überraschungen.

Welche Entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass klassische Anlagestrategien an ihre Grenzen stoßen können?

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass viele klassische Anlagestrategien zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass wir uns in einem geldpolitischen Experiment befinden, das historisch nahezu beispiellos ist. Über viele Jahre hinweg haben die großen Zentralbanken die Zinsen künstlich auf Null oder sogar unter Null gedrückt. Für einen erheblichen Teil der weltweiten Staatsanleihen mussten Anleger zeitweise Geld bezahlen, um ihr Geld verleihen zu dürfen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte ein solcher Zustand unter Ökonomen als theoretische Kuriosität gegolten.

Gleichzeitig wurden nach der Finanzkrise 2008 und insbesondere nach der Corona-Pandemie gewaltige Mengen neuen Geldes geschaffen. Die Bilanzen der großen Zentralbanken vervielfachten sich. Ein erheblicher Teil dieser Liquidität floss nicht in die Realwirtschaft, sondern in die Kapitalmärkte. Aktien, Immobilien, Anleihen und andere Vermögenswerte profitierten von diesem Geldstrom. Steigende Vermögenspreise wurden dabei häufig als Beweis für wirtschaftliche Stärke interpretiert, obwohl sie vielfach das Ergebnis einer historisch einmaligen Liquiditätsschwemme waren.

Dadurch sind Bewertungen entstanden, die sich immer weiter von fundamentalen Größen wie Produktivität, Einkommen oder realem Wirtschaftswachstum entfernt haben. Viele Märkte wurden in den vergangenen Jahren weniger durch klassische Angebot-und-Nachfrage-Mechanismen bestimmt als durch die Erwartung, dass Zentralbanken im Zweifel erneut eingreifen würden. Die Folge ist eine Situation, in der Preisbildung zunehmend verzerrt wird und Risiken häufig unterschätzt werden.

Hinzu kommt, dass traditionelle Zusammenhänge immer häufiger versagen. Aktien und Anleihen fielen zeitweise gleichzeitig. Hohe Schuldenstände treffen auf steigende Zinsen. Inflation bleibt trotz geldpolitischer Straffung hartnäckig. Geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme und die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft erschweren Prognosen zusätzlich.

Aus meiner Sicht ist deshalb nicht die Frage entscheidend, wann eine mögliche Blase platzt. Niemand kann den Zeitpunkt seriös vorhersagen. Die wichtigere Frage lautet: Was passiert mit dem eigenen Vermögen, wenn die Annahmen, auf denen die heutige Bewertung vieler Vermögenswerte beruht, nicht mehr funktionieren?

Genau hier setzt antifragiles Investieren an. Es akzeptiert, dass die Zukunft ungewiss ist, dass Märkte zunehmend von politischen Eingriffen beeinflusst werden und dass die größte Gefahr oft nicht in den bekannten Risiken liegt, sondern in den Überraschungen. Wer sein Vermögen schützen will, sollte deshalb weniger auf Prognosen setzen und mehr auf Robustheit, Liquidität und echte Diversifikation über unterschiedliche Risikotreiber hinweg. Denn die Geschichte zeigt: Die größten Vermögensverluste entstehen selten durch das, was alle erwarten, sondern durch das, was vorher als unmöglich galt.

Was unterscheidet ein antifragiles Portfolio von einem Portfolio, das lediglich auf Sicherheit ausgelegt ist?

Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass ein auf Sicherheit ausgerichtetes Portfolio versucht, Risiken zu vermeiden, während ein antifragiles Portfolio darauf ausgelegt ist, mit Unsicherheit umzugehen und in bestimmten Situationen sogar von ihr zu profitieren.

Viele Anleger verbinden Sicherheit mit Staatsanleihen, Festgeld, Versicherungsprodukten oder einer möglichst geringen Schwankung des Depotwertes. Das Problem dabei ist, dass diese Form von Sicherheit häufig nur so lange existiert, wie die Rahmenbedingungen stabil bleiben. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass vermeintlich sichere Anlagen durch Inflation, Negativzinsen oder politische Eingriffe erhebliche Kaufkraftverluste erleiden können. Wer beispielsweise über Jahre Geld auf dem Konto oder in niedrig verzinsten Anleihen hielt, war zwar vor Kursschwankungen geschützt, verlor aber real Vermögen.

Ein antifragiles Portfolio betrachtet Sicherheit deshalb nicht als Abwesenheit von Schwankungen. Viel wichtiger ist die Frage, wie sich das Vermögen unter extremen und unerwarteten Bedingungen verhält. Es geht nicht darum, jede Krise zu vermeiden, sondern darum, Krisen überstehen zu können und gleichzeitig Chancen zu besitzen, von großen Veränderungen zu profitieren.

Deshalb kombiniert ein antifragiles Portfolio in der Regel zwei gegensätzliche Elemente. Auf der einen Seite stehen robuste Vermögenswerte wie physisches Gold, Liquiditätsreserven oder andere Bausteine, die das Überleben sichern. Auf der anderen Seite befinden sich ausgewählte Chanceninvestments mit asymmetrischem Chance-Risiko-Verhältnis. Diese können zwar scheitern, besitzen aber das Potenzial, außergewöhnlich hohe Gewinne zu erzielen, wenn sich unerwartete Entwicklungen ergeben.

Man könnte sagen: Ein sicherheitsorientiertes Portfolio versucht, Stürme zu vermeiden. Ein antifragiles Portfolio baut ein Schiff, das auch bei Sturm schwimmen kann und günstigen Wind nutzt, wenn andere bereits Schlagseite bekommen oder schon untergegangen sind.

Gerade in einer Welt, die von Rekordverschuldung, geldpolitischen Experimenten, geopolitischen Spannungen und immer schnelleren Veränderungen geprägt ist, erscheint mir dieser Unterschied wichtiger denn je. Denn die größte Gefahr für Anleger ist oft nicht die Volatilität der Märkte, sondern die Illusion von Sicherheit in einem System, das selbst zunehmend fragil geworden ist.

Welche Rolle spielen Diversifikation und Sachwerte, wenn es darum geht, Vermögen widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu machen?