Panzerbauer KNDS: Wenn Sicherheitspolitik zum Sachwert wird

Staatlicher Zugriff auf Schlüsselindustrie

Der geplante Einstieg Deutschlands beim Panzerbauer KNDS markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Rüstungsindustrie. Der Bund soll beim Börsengang des deutsch-französischen Konzerns zunächst 40 Prozent der Anteile übernehmen. Frankreich, das bereits über den früheren Staatskonzern Nexter an KNDS beteiligt ist, soll ebenfalls bei 40 Prozent liegen. Später könnten beide Staaten ihre Beteiligungen auf jeweils 30 Prozent reduzieren, dabei aber gleiche Stimmrechte behalten.

Damit geht es nicht allein um eine finanzielle Beteiligung. Der Staat sichert sich direkten Einfluss auf einen der wichtigsten europäischen Hersteller schwerer Landsysteme. KNDS entstand aus dem Zusammenschluss des deutschen Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann und des französischen Rüstungskonzerns Nexter. Das Unternehmen produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard, den französischen Leclerc, Boxer-Fahrzeuge und Artilleriesysteme.

Rüstung als industrielle Substanz

Für Sachwert-Anleger ist der Vorgang deshalb interessant, weil er eine größere Verschiebung sichtbar macht. Verteidigungsunternehmen werden nicht mehr nur als klassische Industriebetriebe betrachtet, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur. Produktionsanlagen, technische Patente, Lieferketten, qualifizierte Fachkräfte und gesicherte staatliche Nachfrage bilden eine industrielle Substanz, die in Zeiten geopolitischer Unsicherheit deutlich an Bedeutung gewinnt.

Der Krieg in der Ukraine, die Aufrüstung europäischer Staaten und die Debatte über eine größere sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europas haben den Blick auf die Rüstungsindustrie verändert. Lange standen viele Unternehmen der Branche wegen politischer und ethischer Vorbehalte außerhalb des klassischen Anlagefokus. Inzwischen rückt stärker in den Vordergrund, dass Verteidigungsfähigkeit ohne industrielle Kapazitäten nicht zu haben ist.

Börsengang mit politischer Flankierung