KI und Quantencomputer stellen Kryptowährungen infrage: Neue Technologien könnten bestehende Verschlüsselungssysteme aushebeln

Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Quantencomputern stellt die Grundlagen digitaler Sicherheit zunehmend infrage – und damit auch die Funktionsweise von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. Experten sehen darin eine potenzielle Zäsur für das gesamte System digitaler Vermögenswerte.
Im Zentrum steht die Verschlüsselung. Kryptowährungen wie Bitcoin basieren auf kryptografischen Verfahren, die bislang als sicher gelten. Doch genau diese könnten durch neue Technologien unter Druck geraten. Während Quantencomputer theoretisch in der Lage sind, bestimmte Verschlüsselungsarten deutlich schneller zu knacken, beschleunigt künstliche Intelligenz bereits heute die Suche nach Sicherheitslücken in Software.
Die Kombination beider Entwicklungen gilt als besonders kritisch. KI kann Schwachstellen in Systemen schneller identifizieren, während Quantencomputer perspektivisch die zugrunde liegenden Sicherheitsmechanismen selbst angreifen könnten. Damit entsteht ein Szenario, in dem bestehende Schutzmechanismen langfristig nicht mehr ausreichen.
Für die Blockchain-Technologie bedeutet das eine grundlegende Herausforderung. Viele Systeme beruhen auf asymmetrischer Kryptografie, die als besonders anfällig gegenüber Quantenangriffen gilt. Wissenschaftliche Analysen gehen davon aus, dass diese Verfahren mittelfristig angepasst oder vollständig ersetzt werden müssen, um weiterhin sicher zu bleiben.
Die Branche reagiert bereits. Entwickler arbeiten an sogenannten „Post-Quantum“-Verfahren, die auch gegen Quantenangriffe resistent sein sollen. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, bestehende Netzwerke so weiterzuentwickeln, dass sie auf neue Sicherheitsstandards umgestellt werden können, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren.
Doch die Herausforderung geht über technische Fragen hinaus. Die Anpassung bestehender Systeme erfordert breite Zustimmung innerhalb der jeweiligen Netzwerke – ein komplexer Prozess, der Zeit und Koordination erfordert. Gleichzeitig wächst der Druck, frühzeitig zu handeln, da mögliche Angreifer bereits heute Daten sammeln könnten, um sie später mit leistungsfähigeren Technologien zu entschlüsseln.
Damit zeigt sich ein grundlegender Wandel: Digitale Sicherheit wird zunehmend zu einem Wettlauf zwischen technologischer Entwicklung und Anpassungsfähigkeit. Kryptowährungen und Blockchain-Systeme stehen dabei exemplarisch für eine Infrastruktur, die sich ständig weiterentwickeln muss, um bestehen zu können.
Ob die bestehenden Systeme langfristig stabil bleiben oder grundlegend verändert werden müssen, ist offen. Klar ist jedoch: Mit dem Fortschritt von KI und Quantencomputern beginnt eine neue Phase – in der selbst die bislang sichersten digitalen Strukturen neu gedacht werden müssen.
SK
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