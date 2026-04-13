KI und Quantencomputer stellen Kryptowährungen infrage: Neue Technologien könnten bestehende Verschlüsselungssysteme aushebeln

Im Zentrum steht die Verschlüsselung. Kryptowährungen wie Bitcoin basieren auf kryptografischen Verfahren, die bislang als sicher gelten. Doch genau diese könnten durch neue Technologien unter Druck geraten. Während Quantencomputer theoretisch in der Lage sind, bestimmte Verschlüsselungsarten deutlich schneller zu knacken, beschleunigt künstliche Intelligenz bereits heute die Suche nach Sicherheitslücken in Software.