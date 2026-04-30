Der stille Killer Ihres Anlageerfolgs

Sie lassen sich von einer eingängigen »Story« blenden und handeln emotional. Ich bin skeptisch, wenn die Story gut klingt. Sie steigen ein, wenn das Investment viel zu teuer ist, weil sie von der Performance der letzten Monate oder 1 bis 2 Jahre ausgehen. Und sie verstehen nicht, dass gute Investments oft antizyklische Investments sind, bei denen man in den Wochen und Monaten nachdem man eingestiegen ist, erstmal zuschaut, wie der Preis sinkt. Das ist logisch, weil es unwahrscheinlich ist, dass jemand genau am Tiefpunkt eingestiegen ist. Dagegen haben prozyklische Anleger das Erfolgserlebnis, dass in den Wochen und Monaten nachdem sie (auf einem sehr hohen Niveau) eingestiegen sind, der Preis steigt. Langfristig verlieren sie jedoch Geld.