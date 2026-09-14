Öl über 100 Dollar: Warum höhere Zinsen Sachwerte neu sortieren

Öl wird teurer, die Inflation steigt – und die Notenbanken erhöhen die Zinsen. Diese Kette klingt vertraut. Doch der aktuelle Energieschock unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von einer klassischen Überhitzung der Wirtschaft: Sein Ursprung liegt nicht in zu viel Nachfrage, sondern in geopolitisch gestörten Lieferwegen und einem knapperen Energieangebot. Für Sachwerte entsteht dadurch eine widersprüchliche Lage. Einige profitieren von Inflation und Knappheit, andere geraten gerade durch die geldpolitische Reaktion unter Druck.

Die EZB reagiert auf einen geopolitischen Preisschock

Am 10. September hat die Europäische Zentralbank ihre drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der Einlagensatz stieg damit auf 2,5 Prozent. Zur Begründung verwies der EZB-Rat ausdrücklich auf den Konflikt im Nahen Osten und den dadurch anhaltenden Inflationsdruck. Die Teuerung dürfte länger über dem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent liegen.

Parallel hat sich die Lage am Ölmarkt erneut verschärft. Brent-Rohöl stieg zu Wochenbeginn auf mehr als 107 Dollar je Barrel, nachdem neue Angriffe auf saudische Energieinfrastruktur und Störungen rund um die Straße von Hormus die Sorge vor Angebotsausfällen verstärkt hatten. Allein in der Vorwoche waren die Preise um mehr als acht Prozent gestiegen.

Damit ist ein Mechanismus zurück, der Europa bereits 2022 beschäftigt hat: Energie verteuert Produktion, Transport und Konsum. Unternehmen müssen höhere Kosten entweder selbst tragen oder zumindest teilweise an Kunden weitergeben. Haushalte geben mehr für Kraftstoffe, Wärme oder Strom aus und haben entsprechend weniger Spielraum für andere Ausgaben.

Die Notenbank kann die Ursache dieses Preisschocks jedoch nicht beseitigen. Höhere Leitzinsen fördern kein zusätzliches Öl und öffnen keine blockierte Handelsroute. Geldpolitik setzt an einer anderen Stelle an: Sie soll verhindern, dass sich der ursprüngliche Energieschock dauerhaft in Löhnen, Inflationserwartungen und weiteren Preisen festsetzt.

Am Montag deutete EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks bereits an, dass weitere Zinsschritte notwendig werden könnten. Der Einlagensatz von 2,5 Prozent müsse nicht das Ende der Straffung sein. Entscheidend sei, Energiepreissteigerungen einzudämmen, bevor sie stärker auf andere Preise und Löhne übergriffen.

Der Ölpreis wirkt inzwischen direkt auf die Kapitalmärkte

Die Verbindung zwischen Energie und Zinsen ist derzeit nicht nur in Europa sichtbar.

Auch in den USA haben steigende Ölpreise und überraschend hohe Inflationsdaten die Erwartungen an die Federal Reserve gedreht. Goldman Sachs und J.P. Morgan rechnen inzwischen mit einer Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung Mitte September. Am Markt wurde die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts zuletzt mit deutlich mehr als 80 Prozent bewertet. Noch wenige Tage zuvor war die Einschätzung wesentlich zurückhaltender gewesen.

Gleichzeitig sind die Renditen langlaufender Staatsanleihen deutlich gestiegen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries näherte sich fünf Prozent, während auch deutsche Bundesanleihen unter Verkaufsdruck standen.

Damit verändert sich die Rechnung für Sachwerte. Inflation allein macht einen Vermögenswert noch nicht attraktiv. Entscheidend ist, ob er zugleich mit höheren Finanzierungskosten zurechtkommt.

Immobilien spüren hohe Zinsen besonders schnell

Immobilien gelten klassischerweise als Sachwerte, weil Grund und Boden knapp sind und Mieten beziehungsweise Gebäudewerte langfristig zumindest teilweise mit dem allgemeinen Preisniveau steigen können.

Kurzfristig kann dieselbe Inflation jedoch genau das Gegenteil bewirken.

Wenn Zentralbanken die Zinsen erhöhen, verteuern sich Immobilienkredite. Für Käufer sinkt der finanzierbare Kaufpreis, Projektentwickler müssen höhere Kapitalkosten einkalkulieren und Investoren verlangen höhere Renditen. Besonders empfindlich sind Projekte mit hohem Fremdkapitalanteil oder langen Entwicklungszeiten.

Der entscheidende Unterschied liegt deshalb zwischen dem Sachwert selbst und seiner Finanzierung. Ein vollständig bezahltes Grundstück reagiert anders auf steigende Zinsen als ein Immobilienprojekt, dessen Wirtschaftlichkeit auf günstigen Krediten basiert.

Dasselbe gilt für Infrastruktur. Straßen, Netze, Energieanlagen oder Rechenzentren besitzen häufig langfristige reale Nutzwerte. Ihre Errichtung ist jedoch kapitalintensiv. Steigende Finanzierungskosten können Projekte verteuern oder ihre Realisierung verzögern.

Ein Inflationsschock kann den langfristigen Wert realer Infrastruktur daher erhöhen und gleichzeitig ihre kurzfristige Finanzierung erschweren.

Gold steckt zwischen Inflation und Zinsen

Noch widersprüchlicher ist die Situation bei Gold.

Das Edelmetall gilt als klassischer Schutz vor Kaufkraftverlust und geopolitischer Unsicherheit. Ein Krieg im Nahen Osten und steigende Energiepreise sprechen grundsätzlich für diese Funktion.