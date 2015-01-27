Wintershall startet Förderung aus dem Feld K18-Golf

Die Bohrung K18-G1 verläuft vertikal bis in eine Tiefe von rund 3750 Metern. Dort zweigt ein horizontaler Abschnitt ab und erstreckt sich im gasführenden Sand über eine Länge von rund 1400 Metern. „Wir sind stolz auf unsere Leistung bei der Erschließung dieses ersten Tight-Gas-Feldes von Wintershall in der niederländischen Nordsee”, sagt auch Gilbert Van den Brink, Managing Director von Wintershall Noordzee. „Die Bohrung K18-G1 erbrachte bessere Lagerstätten-verhältnisse als prognostiziert, und wir gehen davon aus, dass wir aus dieser Tight-Gas-Lagerstätte im Rotliegenden beständig und dauerhaft Gas fördern können. Im Sommer dieses Jahres werden wir im nördlichen Teil des Feldes die zweite Förderbohrung K18-G4 einbringen. Auf Grundlage der guten Ergebnisse dieses bisher einzigen Tight-Gas-Projekts wird sich Wintershall auf die Entwicklung weiterer Tight-Gas-Felder vor der niederländischen Küste konzentrieren.“