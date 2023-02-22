Warum der Kobalt-Kurs dramatisch eingebrochen ist

Heute liegt der Preis des einst so teuren Metalls nur noch bei 35.000 Dollar pro Tonne und somit nicht weit von historischen Tiefstständen entfernt. Der Grund? Angebot und Nachfrage. Die Industrie braucht Kobalt nämlich in der Produktion für Batterien, die in Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. War die Nachfrage nach diesen Produkten in den 2010ern schon hoch, ging sie während der Corona-Pandemie durch die Decke. Doch je mehr Freiheit die Menschen zurückgewannen, desto weniger Zeit verbrachten sie vor Bildschirmen. Mit sinkenden Verkaufszahlen für Unterhaltungselektronik fiel der Bedarf für das blaue Metall. Auch ein Boom der E-Mobilität konnte das nicht kompensieren, denn Hersteller haben alles daran gesetzt, die Abhängigkeit vom Kobalt zu reduzieren.