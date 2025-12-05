Vulcan Energy und HOCHTIEF: Gewichtige Partnerschaft für deutsches Lithiumprojekt

Kürzlich wurden zwei Tochtergesellschaften von HOCHTIEF als EPCM-Auftragnehmer für den Bau der Lithium-Extraktionsanlage ausgewählt, ein klares Zeichen dafür, dass die Umsetzung unmittelbar bevorsteht. Die erste Phase des Projekts ist finanziell abgesichert: Mit einem Gesamtfinanzierungspaket von rund 2,2 Milliarden Euro, unterstützt durch öffentliche Fördermittel, Banken und europäische Institutionen, darunter auch die European Investment Bank (EIB) – wurde der Weg für den Baubeginn geebnet.