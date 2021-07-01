Veggie-Boom gefährdet durch Rohstoffmangel

Jetzt warnt der Chef der Rügenwalder Mühle, Michael Hähnel, vor den Folgen einer drohenden Rohstoffknappheit. Im Tagesspiegel sagt er, das, was gerade auf dem Markt geschehe, sei Wahnsinn. Die Märkte legten aktuell um 50 bis 70 Prozent zu, viele internationale Firmen bauten derzeit neue Fabriken und bräuchten Material. Große internationale Lebensmittelkonzerne mischten mit, hinzu kämen viele Start-ups und Mittelständler. Hähnel warnt, in den nächsten zwei, drei Jahren könnten all diese Hersteller Lieferprobleme bekommen. Der wachsende Wettbewerb verschärfe den Kampf um die Rohstoffe.