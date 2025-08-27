USGS erklärt Silber und Rhodium zu kritischen Rohstoffen

Mit Silber nimmt die US-Behörde erstmals ein klassisches Edelmetall in die Liste Kritischer Rohstoffe auf. Gleichzeitig warnt sie vor gravierenden Folgen möglicher Lieferausfälle bei Rhodium. Der U.S. Geological Survey (USGS) hat den Entwurf seiner neuen Liste kritischer Rohstoffe veröffentlicht. Sie soll als Grundlage für zukünftige Strategien, Investitionen und Genehmigungsentscheidungen in den USA dienen. Insgesamt 54 Rohstoffe finden sich in dem Entwurf, darunter sechs neue Ergänzungen. Neu hinzugekommen sind unter anderem Silber und Rhenium. Dieser Vorschlag unterstreicht die wachsende Bedeutung von Edel- und Technologiemetallen. Silber hatte erst kürzlich ein historisches Preisniveau erreicht, der Stellenwert des Metalls im globalen Rohstoffmarkt steigt kontinuierlich.