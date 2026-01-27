USA investieren 16 Milliarden US-Dollar in heimische Produktion seltener Erden um Abhängigkeiten von China verringern

Die Investition folgt auf mehrere gesetzliche Initiativen, die strategische Rohstoffe auf die Agenda der nationalen Sicherheit setzen. Dazu gehören unter anderem Förderanreize für alternative Fördermethoden, steuerliche Erleichterungen für Unternehmen sowie engere Zusammenarbeit mit verbündeten Staaten zur Diversifikation der Bezugsquellen. Analysten sehen darin auch ein Gegensignal zu Chinas dominierender Rolle im Rohstoffsektor, insbesondere nachdem Peking in den vergangenen Jahren Exportkontrollen und strategische Vorrangstellungen in sensiblen Materialien ausgebaut hat.