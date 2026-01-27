USA investieren 16 Milliarden US-Dollar in heimische Produktion seltener Erden um Abhängigkeiten von China verringern

Seltenerdmetalle sind entscheidende Rohstoffe für Produkte wie Elektromotoren, Windturbinen, Batterien, Magneten und zahlreiche Hightech-Komponenten, die in der Verteidigungs-, Energie- und Elektronikindustrie unverzichtbar sind. Bisher dominieren vor allem chinesische Unternehmen den globalen Markt bei Förderung, Raffinierung und Verarbeitung. Die Abhängigkeit Washingtons von ausländischen Lieferketten gilt seit Jahren als strategisches Risiko – sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch.
Mit dem neuen Förderpaket plant die US-Regierung, Produktion und Verarbeitung im Inland massiv auszubauen und gleichzeitig Recycling-Kapazitäten für gebrauchte Erden zu stärken. Ziel ist, kritische Rohstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette verfügbar zu machen – von der Bergbauförderung über die chemische Aufbereitung bis zur Endverarbeitung in Hightech-Bauteilen.
Ein zentraler Baustein ist eine staatlich geförderte Kapitalbeteiligung der United States Rare Earths Company, die im Rahmen des Programms Mittel für Forschung, Entwicklung und Infrastruktur erhalten soll. Die Maßnahme ist Teil eines breiteren »Buy American/Build American-Ansatzes«, mit dem Washington die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Landes in Schlüsselindustrien erhalten will.
Die Investition folgt auf mehrere gesetzliche Initiativen, die strategische Rohstoffe auf die Agenda der nationalen Sicherheit setzen. Dazu gehören unter anderem Förderanreize für alternative Fördermethoden, steuerliche Erleichterungen für Unternehmen sowie engere Zusammenarbeit mit verbündeten Staaten zur Diversifikation der Bezugsquellen. Analysten sehen darin auch ein Gegensignal zu Chinas dominierender Rolle im Rohstoffsektor, insbesondere nachdem Peking in den vergangenen Jahren Exportkontrollen und strategische Vorrangstellungen in sensiblen Materialien ausgebaut hat.
Wirtschaftsvertreter und Industrieverbände begrüßten den Schritt als notwendig, um den Industriestandort USA resilienter zu machen, wiesen aber zugleich auf Herausforderungen hin: Rohstoffexploration und -abbau sind kapital- und zeitintensiv, und der Aufbau neuer Wertschöpfungskapazitäten wird Jahre in Anspruch nehmen. Die Effektivität der staatlichen Fördermaßnahmen hängt daher wesentlich von der erfolgreichen Integration privater Investoren und Forschungspartnerschaften ab.
SK
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