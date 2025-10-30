Trump und Xi verkünden Neustart – Fokus auf Seltene Erden als strategisches Signal

Seltene Erden sind für Schlüsseltechnologien unverzichtbar – unter anderem für Elektromotoren, Chips, High-Tech-Magnete, Rüstungselektronik und erneuerbare Energien. China dominiert die Förderung und Verarbeitung mit Marktanteilen von teils über 90 Prozent. Eine Entspannung in dieser Lieferkette hat daher unmittelbare Wirkung auf globale Produktions- und Preisstrukturen.
Während politische Details offenbleiben, bewertet die Rohstoffindustrie die Zusage Pekings als kurzfristige Entspannung. Für westliche Staaten bleibt die strategische Abhängigkeit jedoch bestehen. Die USA und Europa arbeiten weiter daran, eigene Förder-, Recycling- und Verarbeitungskapazitäten auszubauen.
SK
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