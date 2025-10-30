Trump und Xi verkünden Neustart – Fokus auf Seltene Erden als strategisches Signal

Beim Gipfeltreffen in Busan haben Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping nicht nur den jahrelangen Handelsstreit offiziell für beigelegt erklärt, entscheidend für die Rohstoffwelt ist ein weiterer Punkt: China sagt zu, Exportbeschränkungen für ausgewählte Seltene Erden vorerst auszusetzen. Damit sendet Peking ein markantes Signal an Washington und die globalen Märkte.