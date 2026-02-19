Politisches Großevent beflügelt »Trump-Coin« – Investorentreffen zeigt wachsende Verbindung von Politik und Krypto

Auslöser war vor allem die Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit der Apex Group, einem internationalen Finanzdienstleister, der Vermögenswerte in Billionenhöhe verwaltet. Solche Kooperationen werden von Anlegern als Signal für institutionelle Akzeptanz gewertet und können kurzfristig starke Kursbewegungen auslösen.