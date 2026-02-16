Staaten horten strategische Rohstoffe — Gold ist nur der Anfang: Goldman Sachs warnt vor steigender Marktvolatilität

Ein besonders auffälliges Beispiel ist der Markt für Industriemetalle wie Kupfer. Obwohl zeitweise ein Überangebot erwartet wurde, führten staatliche Käufe und Vorratsaufbau in einzelnen Ländern zu einer Verknappung auf internationalen Märkten und damit zu steigenden Preisen. Gleichzeitig verstärken solche Maßnahmen die regionale Fragmentierung der Märkte und erhöhen die Anfälligkeit für Preisschocks.