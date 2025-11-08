Seltene Erden steigen rasant – neuer Preisschub im strategischen Rohstoffsegment

Die EU arbeitet an Gegenmaßnahmen – etwa durch Recycling-Initiativen und Rohstoffpartnerschaften in Afrika und Skandinavien. Doch bis neue Quellen verfügbar sind, dürfte China die Preisbildung bestimmen. Anleger, die auf physische oder fondsgebundene Rohstoffinvestments setzen, sehen in diesem Umfeld ein wachsendes Diversifikationspotenzial: Seltene Erden könnten mittelfristig den Weg gehen, den Lithium bereits vorgemacht hat, vom Nischenprodukt zum unverzichtbaren Sachwert.