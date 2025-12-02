Seltene Erden: Warum Europa beim Recycling strauchelt

Die EU steht vor einem fundamentalen Dilemma: Obwohl der Bedarf an Rohstoffen wie Seltenen Erden (REE) und Magnetmetallen für Batterien, Windkraft oder Elektronik rasant steigt, gleicht das Recycling in Europa einer Baustelle, mit teils dramatischen Konsequenzen für Umwelt, Industrie und Wirtschaftsstandort. Laut einem Bericht des Handelsblatt, scheitert Europa daran, alte Geräte und Elektroschrott systematisch aufzubereiten, so dass viele dieser Rohstoffe im Müll landen.