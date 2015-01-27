Bei den Seltenen Erden handelt es sich um Rohstoffe, die vor allem in Zukunftstechnologien eingesetzt werden. Schon heute steigt der Bedarf jedes Jahr, aber in Zukunft, wenn Elektroautos und Windkraftanlagen erst Standard sind, werden sie noch viel bedeutender sein. Einige nennen die Metalle und Oxide gar das „Öl der Zukunft“. Die Nachfrage nach diesem Rohstoff hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Ein Ende des Booms ist im Gegenteil nicht abzusehen. China ist mit 97 Prozent Anteil am Welthandel unangefochtener Marktführer.

Für Aufsehen und Verärgerung sorgt China mit dem Beschluss, die Ausfuhr des Rohstoffs radikal zu drosseln und zu lenken. Im letzten Jahr senkte China die Ausfuhr um 9,3 Prozent. Die Preise haben sich im Durchschnitt verdreifacht. Wegen der künstlichen Preispolitik der chinesischen Regierung und der dadurch entstandenen Abhängigkeit der übrigen Importeure von Seltenen Erden, steht die Ausfuhrpolitik Chinas in der Kritik. Um sich von China unabhängiger zu machen, suchen die Industrieländer nach neuen Rohstoffpartnern. Deutschland schmiedet eine Allianz mit Kasachstan. Japan und Südkorea wollen sich über den Einstieg bei einem brasilianischen Bergbaukonzern den Zugang zu den wichtigen Metallen sichern. Alte Minen werden reaktiviert und neue erschlossen.

Akteure im internationalen Geschäft mit Seltenen Erden sind folglich für Anleger von potenziellem Interesse. Der Buchautor und Geschäftsführer von Value Relations GmbH, Christoph Brüning, erklärt, dass der Erwerb von Seltenen Erden genau so problemlos erfolgt wie jeder normale Ankauf von Anteilen eines anderen Unternehmens. In seinem Buch „Seltene Erden – Der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts“ erläutert Brüning die Risiken dieses Geschäfts, welche Firmen das Potenzial haben, von dem sich abzeichnenden Boom zu profitieren und was Anleger tun müssen, um zu den Gewinnern zu gehören.

Um einen themengerechten Überblick über die verschiedenen Anlageformen und im Speziellen die Seltenen Erden zu geben, empfiehlt Brüning den Stock Day Report, der bequem online abonniert werden kann. „Mit dem Stock Day Report informieren wir Anleger über aktuelle Trends und geben Tipps an die Hand. Erfolgreiches Investieren braucht Information und Kommunikation.“, erklärt Brüning.

Über Value Relations GmbH:

Das Frankfurter Unternehmen ist bereits seit mehr als zehn Jahren am Markt aktiv und somit einer der Mitbegründer von Investor Relations-Agenturen in Deutschland. Bis heute wurden mehr als 500 Kunden mit größtem Erfolg bei der Kapitalmarktkommunikation betreut. Dabei hat Value Relations schon immer die verschiedensten Marktsegmente abgedeckt: Ob Biotech, Technologien oder Rohstoffe, Value Relations hat seine Erfahrung und sein Know-how in allen Bereichen in der Vergangenheit und der Gegenwart immer unter Beweis gestellt. Ein weiteres wichtiges Standbein von Value Relations war neben dem klassischen Investor Relations-Geschäft seit jeher die Organisation von Kapitalmarktkonferenzen und Messen. In den vergangenen Jahren fanden so rund 70 kleinere Konferenzen und 15 größere Messen unter der Leitung von Value Relations statt.