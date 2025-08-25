Seltene Erden: Brasilien rückt in die vordere Reihe

Während China seit Jahrzehnten den globalen Markt für Seltene Erden dominiert, zeichnet sich am Horizont eine neue Macht ab: Brasilien. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnte das südamerikanische Land schon bald zum ernstzunehmenden Konkurrenten werden – mit potenziell dramatischen Auswirkungen für die globale Lieferkette und die Preise dieser strategisch kritischen Rohstoffe.