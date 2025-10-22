Versorgung mit Seltenen Erden stockt – Autoindustrie alarmiert

Für den Verband der Automobilindustrie (VDA) steht bereits eine signifikante Bedrohung im Raum: »Sie können uns binnen zwei Monaten den Saft abdrehen, der ganzen Autobranche«, warnte ein Vertreter eines Fahrzeugherstellers. Die Abhängigkeit Europas von China ist hoch – China dominiert nicht nur die Förderung, sondern insbesondere die Verarbeitung dieser Rohstoffe.