Saudi Aramco – Nettogewinn um 73 Prozent eingebrochen

Im zweiten Quartal hat der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco einen Einbruch des Nettogewinns um 73,4 Prozent verbucht. Bereits im ersten Quartal verkündete der weltweit größte Exporteur von Öl einen Gewinnrückgang. Im ersten Quartal verringerte sich der Gewinn um rund ein Viertel auf 16,7 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal liegt der Nettogewinn für Saudi Aramco nur noch bei 6,57 Milliarden Dollar. Grund dafür sind die Auswirkungen der global ausgebreiteten Corona-Krise. Die Nachfrage nach Öl, Erdgas und Ölprodukten ist weltweit stark zurückgegangen.