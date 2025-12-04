Satelliten und KI revolutionieren die Lithiumsuche – Neues System »sieht genauer hin«

Der technologische Sprung hat weitreichende Bedeutung. Zum einen lässt sich die Rohstoffsuche schneller, günstiger und mit deutlich weniger Eingriffen in die Natur durchführen. Zum anderen könnten Länder und Unternehmen, die keinen Zugang zu kostenintensiver traditioneller Exploration haben, nun auf Augenhöhe agieren. KI-Satelliten könnten so die Lithiumsuche demokratisieren und neue Standorte erschließen, die bisher übersehen wurden.