Die 20 rohstoffreichsten Länder der Welt: Russland vor den USA und Saudi-Arabien

Weltweit konzentriert sich ein Großteil der bekannten Rohstoffvorkommen auf wenige Staaten. An der Spitze steht Russland mit geschätzten 75,7 Billionen US-Dollar an Bodenschätzen, gefolgt von den USA mit 45,0 Billionen US-Dollar und Saudi-Arabien mit 34,4 Billionen US-Dollar. Zu den führenden Rohstoffnationen zählen außerdem Kanada, Iran, China, Brasilien und Australien. Am unteren Ende der Top 20 liegen Norwegen, Chile und Peru. Die Werte beziehen sich auf Schätzungen der geologischen und ökonomischen Reserven und verdeutlichen, wie ungleichmäßig die globalen Rohstoffe verteilt sind. Länder mit großen Vorkommen verfügen häufig über erheblichen geopolitischen Einfluss, insbesondere bei Energierohstoffen wie Erdöl, Erdgas und strategischen Metallen. Diese Konzentration spielt eine zentrale Rolle für Weltmärkte, Handelspolitik und Investitionsstrategien. Der Zugriff auf oder die Kontrolle über solche Ressourcen kann entscheidend für die wirtschaftliche und politische Stärke eines Landes sein.