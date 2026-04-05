Der nächste Rohstoffmarkt liegt im All: Mit der Rückkehr zum Mond wächst das Interesse an Ressourcen jenseits der Erde

Im Mittelpunkt steht dabei Helium-3, ein seltenes Isotop, das auf der Erde kaum vorkommt, auf dem Mond jedoch in größeren Mengen vermutet wird. Es gilt als möglicher Energieträger der Zukunft, insbesondere im Zusammenhang mit der Kernfusion. Auch wenn die kommerzielle Nutzung derzeit noch nicht absehbar ist, weckt das Potenzial erhebliche wirtschaftliche Erwartungen.