Globale Kupferknappheit treibt Preise auf neue Rekordhöhen und setzt Industrie unter Druck

Der weltweite Kupfermarkt steht aktuell unter erheblichem Druck: Die Preise für das Basismetall sind jüngst über 13 000 US-Dollar je Tonne gestiegen und haben damit historische Höchststände erreicht, da Nachfrage und Angebot zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten. Kupfer gilt als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung, Infrastruktur, Elektromobilität und erneuerbare Energien, weshalb die aktuelle Lage erhebliche Auswirkungen auf Industrie, Energie- und Technologiemärkte haben könnte.
Die Verknappung resultiert aus einer anhaltenden Nachfrageexplosion in mehreren Schlüsselbereichen, darunter Energie- und Dateninfrastruktur, Automobilbau und Elektronik, während das Angebot durch strukturelle Engpässe bei Kupferkonzentraten, logistischen Herausforderungen und langsamem Ausbau neuer Minenkapazitäten begrenzt bleibt. Analysten warnen, dass sich der Markt 2026 in ein Defizit von mehr als 100 000 Tonnen bewegen könnte, sollte keine spürbare Produktionssteigerung erfolgen.
Zudem zeigen die Preisentwicklungen an den wichtigsten Rohstoffbörsen wie der London Metal Exchange, dass aktuell eine starke Nachfrage nach sofort lieferbarem Material besteht – ein typisches Zeichen für einen angespannten Markt, in dem Spot-Lieferungen knapper sind als Terminkontrakte. Diese »Backwardation« signalisiert, dass Käufer bereit sind, Prämien für kurzfristige Versorgung zu zahlen, was die Preisvolatilität zusätzlich erhöht.
Die Rolle Chinas als dominierender Akteur in Verarbeitung und Nachfrage verstärkt diese Dynamik: Das Land verarbeitet einen erheblichen Anteil der weltweiten Kupferproduktion und beeinflusst damit maßgeblich Preisbildungs- und Lieferkettenstrukturen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage in anderen Regionen, etwa in den USA und Europa, nicht zuletzt wegen Investitionen in Netzausbau, erneuerbare Energien und Rechenzentren.
Kupfer gilt als einer der kritischsten Rohstoffe für die Energiewende und digitale Infrastruktur, doch der Ausbau neuer Minen und die Erhöhung der Raffineriekapazitäten bleiben hinter der Nachfrageentwicklung zurück. Branchenkenner sehen in dieser Entwicklung ein systemisches Risiko für verarbeitende Industrien und Lieferketten, da Verzögerungen in der Rohstoffversorgung zu Produktionsausfällen, steigenden Beschaffungskosten und Investitionsunsicherheit führen können.
Einige Marktbeobachter weisen außerdem darauf hin, dass spekulative Kapitalflüsse den aktuellen Preisanstieg verstärken könnten, was zu erhöhter Volatilität führt und Risiken für eine spätere Preis-Korrektur birgt, sollte die Nachfrage abflauen oder neue Förderkapazitäten schneller als erwartet entstehen.
SK
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