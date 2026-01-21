Globale Kupferknappheit treibt Preise auf neue Rekordhöhen und setzt Industrie unter Druck

Kupfer gilt als einer der kritischsten Rohstoffe für die Energiewende und digitale Infrastruktur, doch der Ausbau neuer Minen und die Erhöhung der Raffineriekapazitäten bleiben hinter der Nachfrageentwicklung zurück. Branchenkenner sehen in dieser Entwicklung ein systemisches Risiko für verarbeitende Industrien und Lieferketten, da Verzögerungen in der Rohstoffversorgung zu Produktionsausfällen, steigenden Beschaffungskosten und Investitionsunsicherheit führen können.