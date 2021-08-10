Öl: Saudi Aramco steigert Gewinne um das Vierfache

Auch im ersten Quartal dieses Jahres konnte mit einer Steigerung von 103 Prozent und damit etwa 47,2 Milliarden Dollar doppelt soviel Gewinn erzielt werden, wohingegen im Vorjahreszeitraum nur 23,2 Milliarden Dollar verdient wurden. Zu dem finanziellen Aufschwung haben laut Aramco neben Konjunkturmaßnahmen auch die Impfkampagne und die Lockerungen der Corona-Regelungen beigetragen. Aramco-CEO Amin Nasser kündigte an, dass der Ölkonzern angesichts der steigenden Energienachfrage seine Kapazitäten auf 13 Millionen Barrel täglich erhöhen werde.