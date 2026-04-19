Mobile Wasseraufbereitungsanlagen als Sachwert-Investment

Mobile Wasseraufbereitungsanlagen sind technische Systeme, die verschmutztes Wasser in Trinkwasserqualität aufbereiten können. Sie kommen vor allem in Regionen zum Einsatz, in denen keine oder nur eine unzureichende Infrastruktur vorhanden ist. Darüber hinaus finden sie Anwendung in unterschiedlichen Bereichen wie Krankenhäusern, landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels oder auch im mobilen Einsatz bei besonderen logistischen Anforderungen.