Michael Brückner – Wie man beim Kauf gezielt Steuern spart

Investoren, die einen Teil ihres Vermögens in Barren oder Münzen aus Platin und Palladium anlegen möchten, stehen vor einem Problem: Sie müssen in Deutschland den vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zahlen. Das kann bei einer Unze (31,10 Gramm) Platin schon mal 300 Euro und mehr ausmachen. Das heißt, der Preis für dieses Edelmetall muss zunächst um diesen Betrag steigen, bevor der Anleger einen Gewinn erzielt.