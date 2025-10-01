Lithium-Schatz in der Altmark: Pilotversuche bestätigen riesiges Potenzial

Für die Region könnte das Projekt ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor werden – von Investitionen in Milliardenhöhe bis hin zu neuen Arbeitsplätzen. Weltweit sind Lithiumpreise und Nachfrage nach wie vor hoch, getrieben vom Ausbau der Elektromobilität. Ob die Altmark jedoch zum europäischen Vorzeigeprojekt wird, hängt von Technologie, Kostenstruktur und politischer Flankierung ab.