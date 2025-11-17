Deutschland sucht Rohstoffsicherheit – Klingbeil setzt in Peking klare Akzente

Vor der Abreise warnte Klingbeil erneut vor einseitigen Abhängigkeiten: »Wir scheuen keinen Wettbewerb, aber er muss fair sein.« Besonders betroffen sind Branchen wie Stahl, Solartechnik und E-Mobilität, in denen chinesische Überkapazitäten weltweit Preisdruck erzeugen. Für Deutschland geht es um die Frage, ob Peking bereit ist, Exportkontrollen, Subventionen und Marktbarrieren transparenter zu gestalten.