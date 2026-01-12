Japan beginnt weltweit ersten Tiefseeabbau seltener Erden – Strategie gegen Lieferengpässe

Die laufende Mission, die bis zum 14. Februar 2026 andauert, soll nicht nur Techniken zur Förderung von Tiefseeschlamm testen, sondern zugleich Auswirkungen auf Ökosysteme beobachten und die Grundlage für mögliche Kommerzialisierungsversuche bis 2027 schaffen. Wenn dieser Pilot erfolgreich ist, planen japanische Behörden, die tägliche Förderung auf bis zu dreihundertfünfzig Tonnen Sediment zu steigern, um die wirtschaftliche Machbarkeit zu prüfen. Langfristig will Tokio dadurch eine eigene Quelle seltener Erden aufbauen und die strategische Versorgung seiner Industrien stärken.