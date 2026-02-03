Japan hebt erstmals Rohstoffe aus Tiefsee-Schlamm – seltene Erden im Fokus

Wichtig ist dabei: Der Abbau seltener Erden in der Tiefsee ist nicht mit klassischem Bergbau an Land zu vergleichen. Die Vorkommen bestehen in Form von Schlamm- und Sedimentschichten, die erst technisch erschlossen und aufbereitet werden müssen. Die jüngste Meldung über erste Hebungen beweist, dass diese Herausforderung technisch überwindbar ist – zumindest in einem Pilot- und Testumfeld.