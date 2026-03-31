Rohstoff-Schock eskaliert: Aluminiumbranche gerät ins Wanken – Industrie alarmiert

Die Folgen sind unmittelbar an den Märkten sichtbar. Der Aluminiumpreis stieg infolge der Eskalation deutlich an und näherte sich zeitweise einem Mehrjahreshoch. Gleichzeitig verschärfen sich die strukturellen Probleme der Branche: Bereits vor dem Konflikt war die Versorgung angespannt, unter anderem wegen hoher Energiekosten und eingeschränkter Produktionskapazitäten.