Rohstoff-Schock eskaliert: Aluminiumbranche gerät ins Wanken – Industrie alarmiert

Der Iran-Krieg entwickelt sich zunehmend zu einem Belastungstest für die globale Industrie. Besonders betroffen ist die Aluminiumbranche, die laut einer Analyse des Manager Magazins unter wachsendem Druck steht. Angriffe auf Produktionsanlagen, gestörte Lieferketten und steigende Preise treffen eine Branche, die für zentrale Industriezweige unverzichtbar ist.
Im Zentrum der Entwicklung stehen jüngste Angriffe auf große Aluminiumhütten in der Golfregion. So wurden Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrain beschädigt, die zusammen einen erheblichen Teil der globalen Produktionskapazität ausmachen. Die betroffene Region liefert einen bedeutenden Anteil des weltweit verfügbaren Aluminiums und ist eng in internationale Lieferketten eingebunden.
Die Folgen sind unmittelbar an den Märkten sichtbar. Der Aluminiumpreis stieg infolge der Eskalation deutlich an und näherte sich zeitweise einem Mehrjahreshoch. Gleichzeitig verschärfen sich die strukturellen Probleme der Branche: Bereits vor dem Konflikt war die Versorgung angespannt, unter anderem wegen hoher Energiekosten und eingeschränkter Produktionskapazitäten.
Ein zusätzlicher Risikofaktor ist die Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handelsrouten für Rohstoffe weltweit. Über diese Meerenge wird ein erheblicher Teil der globalen Energie- und Rohstofflieferungen abgewickelt. Durch die aktuellen Spannungen kommt es zu massiven Verzögerungen und Umleitungen im Schiffsverkehr, was die Versorgungslage weiter verschärft.
Die Aluminiumbranche reagiert bereits mit Produktionsdrosselungen. Unternehmen in der Region haben Teile ihrer Kapazitäten heruntergefahren oder den Betrieb eingeschränkt, um auf Energieengpässe und logistische Probleme zu reagieren. In einzelnen Fällen wurden Lieferverpflichtungen sogar ausgesetzt, weil der Transport nicht mehr sichergestellt werden konnte.
Die Auswirkungen reichen weit über die Branche hinaus. Aluminium ist ein zentraler Rohstoff für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Bauwirtschaft und die Luftfahrt. Engpässe oder starke Preisschwankungen wirken sich daher direkt auf zahlreiche Industriezweige aus. Experten warnen bereits vor Folgekosten und Verzögerungen entlang ganzer Wertschöpfungsketten.
Hinzu kommt die strategische Dimension: Die jüngsten Angriffe zeigen, wie anfällig globale Lieferketten für geopolitische Konflikte sind. Während bisher vor allem Transportprobleme im Fokus standen, rückt nun die direkte Gefährdung von Produktionskapazitäten in den Mittelpunkt. Damit verändert sich die Risikolage grundlegend.
Die Analyse des Manager Magazins macht deutlich, dass sich die Situation weiter zuspitzen könnte. Sollte der Konflikt anhalten oder sich ausweiten, drohen weitere Ausfälle, steigende Preise und zunehmende Unsicherheit für Unternehmen weltweit. Aluminium wird damit zunehmend zu einem kritischen Faktor für die Stabilität industrieller Produktion.
SK
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