Rohstoffkrise im Verborgenen: Helium wird zum strategischen Risiko

Die Bedeutung des Rohstoffs ist dabei weit größer, als es auf den ersten Blick erscheint. Helium wird in der Medizintechnik eingesetzt, etwa zur Kühlung von Magnetresonanztomografen, und ist zugleich unverzichtbar für die Halbleiterproduktion. In der Chipfertigung dient es unter anderem als Kühl- und Trägergas in hochsensiblen Prozessen.