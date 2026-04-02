Rohstoffkrise im Verborgenen: Helium wird zum strategischen Risiko

Helium rückt zunehmend in den Fokus der Rohstoffmärkte – nicht als Spekulationsobjekt, sondern als kritischer Engpassfaktor für zentrale Industrien. Wie unter anderem MDR berichtet, verschärft sich die Versorgungslage des Edelgases derzeit spürbar. Auslöser sind geopolitische Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, die globale Lieferketten unter Druck setzen.
Helium ist ein Nebenprodukt der Erdgasförderung und kann nicht künstlich hergestellt werden. Seine Verfügbarkeit ist daher eng an die Gasproduktion gekoppelt – und damit anfällig für geopolitische Störungen. Derzeit wirkt sich insbesondere die Situation im Nahen Osten aus, da wichtige Produktions- und Exportkapazitäten betroffen sind.
Die Bedeutung des Rohstoffs ist dabei weit größer, als es auf den ersten Blick erscheint. Helium wird in der Medizintechnik eingesetzt, etwa zur Kühlung von Magnetresonanztomografen, und ist zugleich unverzichtbar für die Halbleiterproduktion. In der Chipfertigung dient es unter anderem als Kühl- und Trägergas in hochsensiblen Prozessen.
Gerade die Halbleiterindustrie ist besonders betroffen: Sie benötigt rund 15 Prozent des weltweit verfügbaren Heliums. Engpässe können daher unmittelbare Auswirkungen auf die Produktion haben – bis hin zu Störungen globaler Lieferketten.
Zusätzlich verschärft wird die Lage durch die hohe Konzentration der Förderung. Ein Großteil der weltweiten Heliumproduktion stammt aus wenigen Ländern, darunter die USA und Katar. Fällt ein zentraler Produzent aus oder wird der Transport beeinträchtigt, entstehen schnell globale Engpässe.
Die aktuelle Situation zeigt, wie sensibel dieser Markt ist. Angriffe auf Energieinfrastruktur in Katar haben wichtige Produktionsanlagen beschädigt, wodurch sich die Angebotslage weiter verschlechtert. Gleichzeitig können alternative Lieferquellen die Ausfälle nur begrenzt kompensieren.
Ein strukturelles Problem kommt hinzu: Helium ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff. Einmal freigesetzt, entweicht das Gas in die Atmosphäre und geht dauerhaft verloren. Damit unterscheidet es sich grundlegend von vielen anderen Rohstoffen, die zumindest teilweise recycelbar sind.
Für die Märkte bedeutet das eine zunehmende strategische Bedeutung. Helium ist kein Massenrohstoff, aber ein kritischer Faktor für Schlüsseltechnologien. Engpässe wirken sich daher nicht nur auf einzelne Branchen aus, sondern können weitreichende Folgen für industrielle Wertschöpfungsketten haben.
Die Entwicklung macht deutlich: Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit häufig auf Energie oder Metalle konzentriert, entstehen Risiken zunehmend auch bei weniger sichtbaren Rohstoffen. Helium gehört zu diesen unscheinbaren, aber systemrelevanten Ressourcen – mit wachsender Bedeutung für die globale Wirtschaft.
SK
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