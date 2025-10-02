Gallium im Fokus: Chinas Exportstopp bedroht globale Hightech-Industrie

Die Preise für Gallium sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen: Seit 2020 um rund 300 Prozent, allein im letzten Jahr um knapp 58 Prozent. Brancheninsider warnen, dass ein anhaltendes Ausfuhrverbot die Produktionsketten empfindlich treffen könnte – von Chipfertigung bis zur Rüstungsindustrie. Experten befürchten Engpässe und steigende Kosten für Hightech-Produkte.Neben den USA beobachten auch EU-Staaten und große Technologiekonzerne die Entwicklung mit Sorge. Gallium gilt mittlerweile als eines der wichtigsten kritischen Mineralien, vergleichbar mit Seltenen Erden oder Antimon, bei denen China ebenfalls eine dominante Stellung innehat. Analysten sprechen von einem möglichen „Ressourcenkonflikt“, der weitreichende Folgen für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit westlicher Unternehmen haben könnte.