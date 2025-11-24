Europas Rohstoff-Weckruf: Sachsen und Thüringen rücken in den Fokus

In Storkwitz bei Delitzsch wurde bereits zu DDR-Zeiten eine Lagerstätte mit rund 25.000 Tonnen Seltener Erden entdeckt. Sie ist die einzige bekannte Vorkommen dieser Art in Mitteleuropa. Doch der Haken ist gravierend: Die Lagerstätte ist nicht ergiebig genug, die Erschließung teuer und technisch aufwendig. Deshalb wurde das Projekt bereits 2017 gestoppt.